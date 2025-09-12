Новини WTF 12.09.2025 comment views icon

Албанія призначила ШІ-бота міністром для боротьби з корупцією

Албанія вперше призначила міністром бота на основі ШІ. Діелла відповідатиме за державні закупівлі — сферу, яка роками була осередком корупційних скандалів у країні.

Поки генпрокурори США звертаються до OpenAI та інших ШІ-компаній, щоб вони звертали більше увагу на безпеку, зокрема дітей, Албанія пішла далі. Попри чимало ризиків “галюцинацій” ШІ, країна призначила Діеллу керувати всіма тендерами, через які уряд укладає контракти з приватними компаніями. Прем’єр-міністр Еді Рама оголосив, що це має зробити систему закупівель “на 100% вільною від корупції”.

Раніше цього року Діеллу вже запускали на платформі e-Albania як віртуального помічника для громадян та бізнесу. Вона допомагала отримувати документи через голосові команди, видавала електронні штампи й мала виглядати як аватар у традиційному албанському одязі.

Начувайся, ChatGPT: в інтернеті запустили премію AI Darwin Awards за “найдурніші” помилки ШІ

Албанська влада подає це як крок до прозорості, але скепсис теж є. У країні, яку експерти називають одним із центрів наркоторгівлі та відмивання грошей на Балканах, хабарництво звичайно проникнуло у найвищі ланки влади. На Facebook вже жартують, що Албанія зможе зробити Діеллу корумпованою або саме на неї будуть “списувати” всі проблеми.

Уряд не розкриває подробиці про те, чи буде за ботом людський нагляд і які ризики можуть виникнути. Можливо вони самі не до кінця проаналізували цей момент. Водночас албанський прем’єр не приховує, що прагне використати цей крок у кампанії за вступ до ЄС, на який він орієнтується до 2030 року.

Джерело: Reuters

