Amazon екранізує драму із звільненням Сема Альтмана з OpenAI — з росіянином у ролі «головного лиходія»

Amazon MGM Studios працює над новим фільмом під назвою «Штучний» / Artificial — комедійною драмою у всесвіті ШІ, яка екранізує переворот у OpenAI і тимчасове звільнення Сема Альтмана.
Згідно з Deadline, сценарій до фільму написав Саймон Річ, багаторічний автор «Saturday Night Live», тоді як на режисерську роль претендує творець торішнього «Квіра» Лука Гуаданьїно. Щодо акторського складу, то наразі участь в перемовинах беруть Ендрю Гарфілд, Моніка Барбаро та Юра Борисов з «Анори» (куди ж у Голлівуді без росіян?). Останній, за попередніми чутками, зіграє «головного лиходія» (і теж уродженця Росії) Іллю Суцкевера, тоді як Гарфілд візьме на себе роль Альтмана, а Барбаро — головного технічного директора Міри Мураті.
«Штучний» покаже хаотичну боротьбу за владу OpenAI у 2023 році, коли правління компанії на чолі з Суцкевером усунуло Сема Альтмана з посади гендиректора, стверджуючи, що «він не був постійно відвертим у спілкуванні, перешкоджаючи здатності правління виконувати свої обов’язки». Міра Мураті, головний технічний директор OpenAI, була призначена тимчасовим генеральним директором. Пізніше у конфлікт втрутилася Microsoft, яка була одним з головних інвесторів компанії, а також співробітники, які оголосили бойкот. Зрештою Альтмана повернули на посаду, де він працює успішно й до сьогодні, тоді як Мураті і Суцкевер на цей час вже залишили компанію та заснували власні ШІ-стартапи.
Фільм продовжить співпрацю Гуаданьїно з Amazon MGM після спортивної трагікомедії «Суперники» та трилеру «Після полювання», який дебютує в кінотеатрах у жовтні. Початково режисер планував зайнятися виробництвом фільму про Сержанта Рока, однак DC його скасувала.
Виробництво «Штучного» розпочнуть цього літа, зі зйомками у Сан-Франциско та Італії.
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