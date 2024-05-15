З OpenAI йде Ілля Суцкевер — головний науковий співробітник, який хотів скинути Сема Альтмана і передумав

Співзасновник і головний науковий співробітник OpenAI Ілля Суцкевер офіційно залишає компанію — він найбільш відомий тим, що очолив сумнозвісний невдалий переворот зі скидання Сема Альтмана з посади гендиректора.

І Альтман, і Суцкевер опублікували дописи, в яких повідомили про відхід.

«Це дуже сумно для мене: Ілля, безперечно, є одним із найвидатніших умів нашого покоління, дороговказом у нашій галузі та гарним другом. Без нього OpenAI не була б такою, якою вона є», — написав Альтман на X.

Посаду головного наукового співробітника OpenAI натомість обійматиме Якуб Пахоцький, який працював у компанії директором з досліджень. У пресрелізі OpenAI сказано, що Пахоцький «очолював розробку GPT-4 і OpenAI Five, а також фундаментальні дослідження в області широкомасштабного RL і оптимізації глибокого навчання».

«Я в захваті від того, що буде далі — проєкт, який має для мене дуже велике значення. Я поділюся деталями свого часу», — написав Суцкевер у своїй заяві на X.

The Verge також повідомив, що з OpenAI пішов Ян Лейке, який керував командою Superalignment Sutskever. Його обов’язки візьме на себе Джон Шульман, ще один співзасновник компанії, який став на бік Альтмана під час невдалого перевороту торік.

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року правління OpenAI усунуло Сема Альтмана з посади гендиректора, стверджуючи, що «він не був постійно відвертим у спілкуванні, перешкоджаючи здатності правління виконувати свої обов’язки». Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла за деякий час оголосив, що Альтман та його команда приєднаються до корпорації, щоб очолити новий дослідницький підрозділ AI, а згодом Сем знову дивним чином опинився на посаді CEO в OpenAI.

Ілля Суцкевер, уродженець російського нижнього новгороду, починав свою кар’єру в Google, звідки його зрештою переманив Ілон Маск до OpenAI. Він став співзасновником та головним науковим співробітником компанії, а Маск у 2018-му залишив OpenAI (офіційно — через конфлікт інтересів з Tesla, а за чутками — через те, що йому відмовили в посаді керівника) та почав активно критикувати Альтмана.

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ЗМІ повідомляли, що саме Суцкевер очолив переворот в OpenAI — хоча згодом той заявив, що шкодує про свої дії і підписав листа з закликом про повернення Альтмана.

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