Новини Кіно 03.06.2025 о 12:01 comment views icon

Термінатор у версії українки: вийшов фінальний трейлер «M3GAN 2.0» з робовбивцею Іванною Сахно

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Термінатор у версії українки: вийшов фінальний трейлер «M3GAN 2.0» з робовбивцею Іванною Сахно
M3GAN 2.0

Blumhouse представила фінальний трейлер «M3GAN 2.0», в якому машина для вбивств Амелія (Іванна Сахно) кидає виклик кіборгу-ляльці.

У фільму штучний інтелект вирішує знову вийти з-під контролю, але ситуація почне загострюватися ще більше. Головна інтрига — бій двох робо-вбивць. Творці надихалися з «Термінатора 2», де два кіборги на основі ШІ стикаються в жорсткому протистоянні.

З одного боку у трейлері показана кіборг-лялька M3GAN, яка в першій частині була створена для захисту дітей, а саме — своєї власниці дівчинки Кеді. Вона проаналізувала свої помилки і дійшла висновку, що просто «занадто турбувалась» за Кеді. Але тітка Джемма нагадує, що основна проблема в тому, що через це M3GAN вбивала. З іншого боку постає Амелія — військова версія M3GAN, яка полює на всіх, хто причетний до її створення. Основою ціллю вона обрала Джемму, навколо чого відбувається основна драма фільму.

У «M3GAN 2.0» Еллісон Вільямс і Вайолет Макгроу знову грають Джемму та Кеді — тітку й племінницю. Разом з ними з’являться нові персонажі, яких грають Браян Джордан Альварес, Арістотель Атарі, Тімм Шарп, Джемейн Клемент та Джен Ван Еппс. Режисером став Джерард Джонстон, а сценарій знову написала Акела Купер.

«M3GAN 2.0» виходить у кіно 27 червня.

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Джерело: Colider

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