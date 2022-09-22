Amazon оновила недорогі планшети Fire HD 8 – більше продуктивності та автономії

Компанія Amazon представила планшети Fire HD 8 2022 року. Чотири моделі – Fire HD 8, Fire HD 8 Plu, Fire HD 8 Kids та Fire HD 8 Kids Pro – вже є на фірмовому маркетплейсі, але зараз поки недоступні. Планшети Fire – недорога альтернатива iPad та іншим престижним моделям. Усі чотири пристрої будуть доступні для попереднього замовлення найближчими днями, а постачання розпочнеться наступного місяця.

За даними Amazon, нове покоління планшетів Fire 8 є тоншим, легшим та швидшим, ніж попередні версії. Fire HD 8 на 30% швидше за свого попередника. Він забезпечує до 13 години автономної роботи – на годину більше, ніж у планшетів попереднього покоління. Батарея планшета повністю заряджається USB-C за 5 годин. Компанія також стверджує, що HD 8 є удвічі міцнішим за iPad Mini згідно тестів на падіння.

Старша модель Fire HD 8 Plus повністю заряджається за 3 години, підтримує бездротове заряджання, оснащений швидшим процесором та кращою камерою. Така різниця коштуватиме лише додаткові $30 у порівнянні з базовою моделлю.

Дитячі Fire HD Kids і Kids Pro постачаються з річною підпискою на Amazon Kids+, яка включає книги, програми та ігри. За додаткові $10 Amazon продає чохли Disney Mickey та Princess.

Також Amazon заявила, що зробить функцію Tap to Alexa доступною на планшетах Fire. Це дозволяє клієнтам використовувати Alexa за допомогою торкання замість голосу, що допомагає покращити доступність функцій для людей з обмеженими можливостями.

Базовий Fire HD 8 коштує $99 доларів, Fire HD 8 Plus – $120, Fire HD 8 Kids та Fire HD 8 Kids Pro пропонуються за $150 та $160. На відміну від Apple, доходи якої залежать від продажів пристроїв, планшети Amazon є воротами в екосистему сервісів компанії, таких як голосовий помічник Alexa, музика, книги та застосунки.

Джерело: CNBC