Amazon почав міняти у Великобританії ДВС-фургони доставки на електровелосипеди, стилізовані під електромобілі

Американський гігант електронної комерції Amazon запустив у Великій Британії новий “зелений” проект, в рамках якого змінює класичні фургони доставки на основі ДВЗ на вантажні електровелосипеди. При цьому останні являють собою не звичні двоколісні моделі, а стилізовані під електричні фургони чотириколісні засоби пересування.

Попри зовнішню схожість з новими моделями Rivian, робоче місце водія “e-assisted vehicle” являє собою велосипедне сідло, кермо та педалі з ланцюговим приводом. Електродвигун допомагає перевозити важкі вантажі в режимі асиста, проте кур’єру все ж таки доводиться крутити педалі самостійно.

У планах Amazon – замінити тисячі фургонів доставки з двигунами внутрішнього згоряння на екологічні методи доставки, включаючи електричні фургони, електровелосипеди та піших кур’єрів. До 2030 року компанія хоче досягти мети в 50% повністю “зелених” доставок. Наразі у британському автопарку Amazon близько 1000 електрофургонів, а до кінця року ця кількість зросте ще більше внаслідок поставки нових моделей Rivian.

Нагадаємо, що в столиці Великобританії вже є особлива зона (ultra low emissions zone), де із засобів пересування стягують плату за в’їзд, причому чим більше шкідливих викидів видає автомобіль, тим ця плата вища.

Джерело: Amazon