AMD готується до запуску процесорів з архітектурою Zen 5 та вбудованим GPU RDNA 3.5

За останні кілька днів у Linux було випущено 6 патчів для драйвера AMD Power Management Controller (PMC). Ці патчі драйверів PMC для ще не випущених процесорів Family 1Ah, швидше за все, відносяться до чипів AMD з архітектурою Zen 5. Однією з найбільш важливих функцій, які забезпечує PMC, є різні стани сну, включаючи s2idle – лише програмний стан сну системи.

Якими б важливими не були ці 6 патчів для базової функціональності системи, вони змінюють всього дві дюжини рядків коду і більше нічого не розкривають принаймні при поверхневому аналізі. Проте, якщо враховувати час виходу цих виправлень драйверів (незадовго до 2024 року) та потік патчів AMD для Family 1Ah для Linux, який спостерігається з липня цього року, то схоже, що AMD готує необхідну основу для виходу процесорів Zen 5 на Linux.

Характер цих релізів патчів може означати, що AMD планує випустити чипи з архітектурою Zen 5 раніше у 2024 році, ніж було у випадку Zen 4 та Zen 3. Такі процесори з’являлися у четвертому кварталі відповідного року.

Однією із очікуваних особливостей Zen 5 стане архітектура інтегрованого GPU Navi/RDNA 3.5. Витоки вказують на конфігурації iGPU з 40 обчислювальними блоками RDNA 3.5. Цю кількість обчислювальних блоків можна порівняти з дискретною відеокартою Radeon RX 6750 XT на базі архітектури RDNA 3, яка конкурує з RTX 3070 і RTX 3060 Ti. Подібна міць, ймовірно, дозволить AMD повернути лідерство у сфері продуктивності iGPU. Підтримка таких продуктивних інтегрованих графічних процесорів у Linux також може підштовхнути появу Steam Deck 2 з вищою продуктивністю.

Джерело: tomshardware