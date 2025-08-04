Подвійний X3D: AMD готує Ryzen 9000 з 192 МБ 3D V-Cache та TDP 200 Вт

Ryzen 9 9950X3D / AMD

Останні витоки AMD свідчать про розробку двох десктопних процесорів з 3D V-кешем, причому один із них матиме рекордні 192 МБ.

Надійшла інформація із соцмережі X від відомого інсайдера chi11eddog. За його словами, AMD готує до випуску дві нові моделі десктопних процесорів із кодовою назвою Granite Ridge (сокет AM5, архітектура Zen 5).

New Granite Ridge CPU on the way.

8C/16T/120W/96MB L3 Cache.

16C/32T/200W/192MB L3 Cache. 192MB…🧐🧐🧐 — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) August 4, 2025

Перша модель отримає 8 ядер, 16 потоків, 96 МБ кешу L3 та TDP на рівні 120 Вт. Оскільки аналогічні характеристики має Ryzen 7 9800X3D, малоймовірно, що йдеться про потужніший чип. Швидше за все, це буде Ryzen 7 9700X3D або інша модель із нижчим індексом.

Набагато цікавішим виглядає другий CPU, який має 16 ядер, 32 потоки та 192 МБ кешу L3. Його TDP заявлено на рівні 200 Вт, що навіть на 30 Вт вище, ніж в актуального флагмана Ryzen 9 9950X3D. Припустити, про який саме процесор іде мова, неважко. Ймовірно, це Ryzen 9 9950X3D із повноцінним 3D V-кешем. Нагадаємо, що у поточної версії Ryzen 9 9950X3D кеш L3 складається з трьох окремих частин: два блоки по 32 МБ внутрішнього кешу (по одному на кожен 8-ядерний кластер) і 64 МБ 3D V-кешу лише на одному з чиплетів — загалом 128 МБ. Якщо припустити, що AMD вдалося реалізувати 3D V-кеш одразу в обох CCD, то загальний його обсяг якраз складе заявлені інсайдером 192 МБ.

Раніше компанія заявляла, що використання 3D V-кешу в обох CCD — технічно складне і занадто дороге рішення, через що такі моделі не з’являлися на ринку. Однак, схоже, що усі труднощі подолано і в майбутньому на користувачів чекають ще вищі рівні продуктивності як в іграх, так і у складних прикладних задачах.

Джерело: Videocardz