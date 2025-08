Подвійний X3D: AMD готує Ryzen 9000 з 192 МБ 3D V-Cache та TDP 200 Вт

Останні витоки AMD свідчать про розробку двох десктопних процесорів з 3D V-кешем, причому один із них матиме рекордні 192 МБ.

Надійшла інформація із соцмережі X від відомого інсайдера chi11eddog. За його словами, AMD готує до випуску дві нові моделі десктопних процесорів із кодовою назвою Granite Ridge (сокет AM5, архітектура Zen 5).

New Granite Ridge CPU on the way.

8C/16T/120W/96MB L3 Cache.

16C/32T/200W/192MB L3 Cache. 192MB…🧐🧐🧐

— chi11eddog (@g01d3nm4ng0) August 4, 2025