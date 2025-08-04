Новини Пристрої 04.08.2025 comment views icon

Подвійний X3D: AMD готує Ryzen 9000 з 192 МБ 3D V-Cache та TDP 200 Вт

author avatar

Олексій Єрін

Автор новин

Подвійний X3D: AMD готує Ryzen 9000 з 192 МБ 3D V-Cache та TDP 200 Вт
Ryzen 9 9950X3D / AMD

Останні витоки AMD свідчать про розробку двох десктопних процесорів з 3D V-кешем, причому один із них матиме рекордні 192 МБ.

Надійшла інформація із соцмережі X від відомого інсайдера chi11eddog. За його словами, AMD готує до випуску дві нові моделі десктопних процесорів із кодовою назвою Granite Ridge (сокет AM5, архітектура Zen 5).

Перша модель отримає 8 ядер, 16 потоків, 96 МБ кешу L3 та TDP на рівні 120 Вт. Оскільки аналогічні характеристики має Ryzen 7 9800X3D, малоймовірно, що йдеться про потужніший чип. Швидше за все, це буде Ryzen 7 9700X3D або інша модель із нижчим індексом.

Набагато цікавішим виглядає другий CPU, який має 16 ядер, 32 потоки та 192 МБ кешу L3. Його TDP заявлено на рівні 200 Вт, що навіть на 30 Вт вище, ніж в актуального флагмана Ryzen 9 9950X3D. Припустити, про який саме процесор іде мова, неважко. Ймовірно, це Ryzen 9 9950X3D із повноцінним 3D V-кешем. Нагадаємо, що у поточної версії Ryzen 9 9950X3D кеш L3 складається з трьох окремих частин: два блоки по 32 МБ внутрішнього кешу (по одному на кожен 8-ядерний кластер) і 64 МБ 3D V-кешу лише на одному з чиплетів — загалом 128 МБ. Якщо припустити, що AMD вдалося реалізувати 3D V-кеш одразу в обох CCD, то загальний його обсяг якраз складе заявлені інсайдером 192 МБ.

Подвійний X3D: AMD готує Ryzen 9000 з 192 МБ 3D V-Cache та TDP 200 Вт
ТТХ AMD Ryzen 9000 / Videocardz

Раніше компанія заявляла, що використання 3D V-кешу в обох CCD — технічно складне і занадто дороге рішення, через що такі моделі не з’являлися на ринку. Однак, схоже, що усі труднощі подолано і в майбутньому на користувачів чекають ще вищі рівні продуктивності як в іграх, так і у складних прикладних задачах.

Джерело: Videocardz

Популярні новини

SEC схвалить альткоїн-ETF вже восени
Кожна п’ята гра в Steam за 2025 рік створена з допомогою ШІ, — звіт
AMD представила чип Ryzen AI 5 330 для доступних ноутбуків
Термодинаміка, ти де? Фізики нагріли золото до 18726 °C і не розплавили
Це мала зробити NVIDIA — вийшов корпус ПК у стилі відеокарт Founders Edition
У Гарварді запакували квантовий комп'ютер у чип
Вчені змусили ШІ шукати нові закони фізики та виправляти невірні припущення — це працює
Ютубер створив механічний 8-бітний комп’ютер з конструктора K'NEX
Перший погляд на «монстра» Джейкоба Елорді в готичному фентезі «Франкенштейн» — нові кадри і дата релізу
Micron представила перший у світі SSD PCI 6.0 зі швидкістю 28 000 МБ/с та накопичувач на 245 ТБ
Хідео Кодзіма навчився багатьом трюкам з "вбивства людей" і критикує розробників, які не можуть навіть "розібрати зброю"
Meta роками піратила порнографію для навчання ШІ, — позов
Люди, коні і паркур. Вийшов новий трейлер Mafia: The Old Country, яка все більше нагадує Uncharted
Samsung випустила перший у світі 37” 4K 165Hz монітор вартістю понад $1000
Продажі NFT-колекції Оззі Осборна стрімко злетіли на 400%
Дрон доставив 42-кілограмовий електровелосипед для евакуації пораненого бійця
Перший трейлер «Мортал Комбат 2» — два світи перетнулись у кривавому турнірі
Пізно ліг — цироз печінки. Вчені пов'язали нерегулярний сон з 172 захворюваннями
Нові кадри зі зйомок «Гаррі Поттера» від HBO — Дадлі, старші Дурслі і Гаррі приїхали в зоопарк
Біткоїни, які Болгарія продала у 2018 році, зараз могли б повністю погасити її держборг
У Steam стартував фестиваль перегонів — The Crew, Hot Wheels та інші зі знижками до 90%
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати