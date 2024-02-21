Інсайди AMD: графіка RDNA 5 вже у Ryzen Zen 5 та нових консолях, швидші чипи Zen 6 «Medusa» у 2025-2026 роках

Зараз AMD працює над двома основними архітектурами: Zen 5 «Nirvana» ​​і Zen 6 «Morpheus». Очікується, що ці процесори представлять суттєве оновлення для архітектури Zen з погляду продуктивності та технології пакування.

Архітектура Zen 5 дебютує вже цього року у процесорах Granite Ridge та Strix Point. За чутками, перша з серій матиме відеоядро RDNA 2, що й у чипах Raphael. З іншого боку, Strix Point отримають потужне інтегроване графічне рішення із дизайном Navi 3.5 (RDNA 3.5).

За інсайдерськими даними, наступна клієнтська архітектура Zen 6 під кодовою назвою «Medusa» стане серйозною зміною для AMD: за чутками, компанія використовуватиме 2,5-інтерконнекти замість традиційної конструкції з кількома кристалами. Таке компонування має покращити швидкість пропускної здатності між чипами у складі процесора.

Також словами інформатора Everest (@Olrak29_), компанія планує використати графіку RDNA 5 вже для клієнтських процесорів Zen 5. Імовірно, це означає що AMD пропустить покоління графічних рішень RDNA 4.

Про AMD RDNA 5 (Navi 5) відомо небагато, але в офіційних документах Microsoft ця графіка згадувалася як кандидат на консольний GPU наступного покоління.

За чутками, клієнтська архітектура AMD Zen 6 може використовувати менший техпроцес (можливо, суміш 3 нм та 2 нм), ці процесори це слід очікувати не раніше 2025-2026 років.

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Джерело: VideoCardz

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