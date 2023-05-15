AMD Ryzen 8000 «Granite Ridge» отримають до 16 ядер і TDP до 170 Вт — PC Games Hardware

Сімейства процесорів AMD Zen 4 та Zen 5 можуть бути дуже схожими. Згідно з джерелами PC Games Hardware, Ryzen 8000 «Granite Ridge» отримають від 6 до 16 ядер та TDP 65-170 Вт. Раніше YouTube-канал Moore’s Law is Dead опублікував витік дорожньої карти серверних продуктів AMD Zen5/Zen5c на 2022-2025 роки, що також підтверджує ці дані.

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Інформація вказує на випуск процесорів, виготовлених за техпроцесами TSMC N3E або N3P у другій половині 2024 року. PCGH опублікували такі характеристики AMD Ryzen 8000:

Zen 5 CCD («Eldora»)

Zen 5 CPU ядра («Nirvana»)

От 6 до 16 ядер Zen 5

TDP от 65 до 170 Вт

До 64 MiByte L3 кеша і 16 МБ L2

Інформація Moore’s Law is Dead щодо серверних процесорів безпосередньо не стосується Ryzen 8000, але дозволяють оцінити можливості платформи. Слайд також говорить про час випуску між першими кварталами 2024 і 2025 років. Різниця у термінах є нормальною для серверних рішень, які зазвичай з’являються пізніше.

Поки немає жодної конкретної інформації про серію Ryzen 8000X3D, проте AMD підтвердила плани на Zen 5 з 3D V-Cache. Дата появи нового покоління процесорів може залежати від доступності 3 нм та 4 нм виробничих ліній та зміщуватися у досить широких межах.

Джерело: VideoCardz