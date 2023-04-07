Лідер Tenstorrent прогнозує 30% зростання продуктивності AMD Zen 5 та лідерство процесора у цілочисленних обчисленнях в 2024–2025 роках

Джим Келлер, CEO Tenstorrent, поділився прогнозами компанії щодо продуктивності власних процесорів на основі власного ядра Ascalon. Чип порівняли з аналогічними майбутніми процесорами конкурентів, включаючи AMD Zen 5, Amazon Graviton 3 та NVIDIA Grace. Передбачається, що Ascalon від Tenstorrent забезпечить найкращу продуктивність на ват у цілих обчисленнях.

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Але в цьому повідомленні можливо навіть важливіше, що Tenstorrent очікує лідерства в операціях з цілими числами від AMD Zen 5. Фактично, Келлер прогнозує, що AMD Zen 5 буде на 30% швидше за Zen 4.

Процесори RISC-V Ascalon розробки Tenstorrent з 8 ядрами будуть швидшими за потенційних конкурентів у тесті SPEC CPU 2017 INT Rate, який вимірює цілочисленну продуктивність. Компанія очікує, що Ascalon 1.9 набере 7,03 балів, а Ascalon 2.2 – 8,14 бала. Згідно з прогнозами, майбутнє ядро ​​процесора Tenstorrent впевнено випереджає Intel Sapphire Rapids (7,45 бала), NVIDIA Grace (7,44 бала) та AMD Zen 4 (6,80 бала).

При цьому AMD Zen 5, за прогнозами, набере 8,84 бала, що зробить його абсолютним чемпіоном з продуктивності у 2024–2025 роках.

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Щодо AMD Zen 5 Tenstorrent очікує, що процесор працюватиме на частоті вище 4,0 ГГц і матиме TDP нижче 250 Вт, на відміну від майбутнього Ascalon, що працює на частоті близько 3,80 ГГц при TDP приблизно 200 Вт.

Проте очікування Tenstorrent – ​​лише прогнози, вони не ґрунтуються на реальних чи навіть змодельованих тестах. Якщо на точність прогнозування власних процесорів інженерами компанії ще можна сподіватися, то висновки про продуктивність виробів конкурентів виглядають надто крихкими.

Джерело: Tom’s Hardware