AMD випадково відкрила код FSR 4: відкликати ліцензію вже неможливо

AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4)

AMD опинилася у непростій ситуації, але не через дії конкурентів, а через власну помилку. Кілька днів тому компанія випустила FidelityFX SDK 2.0, у складі якого опинилася й технологія FSR 4. Одразу після релізу з’ясувалося, що до офіційного репозиторію випадково додали вихідний код у відкритому доступі.

AMD швидко зреагувала й видалила репозиторії, але частина пов’язаних файлів залишалася доступною протягом кількох годин. Деякі з них і досі можна знайти. Користувачі вже створили власні форки, і, як часто буває у таких випадках, відкритий код повернути назад неможливо. У витоках виявили згадки про версію FSR 4 на базі INT8, яка виглядає незавершеною, і поки незрозуміло, чи планувалася вона для реального обладнання, чи це залишок попередніх експериментів. Водночас AMD підтвердила, що ще до запуску відеокарт серії RX 9000 вивчала підтримку архітектури RDNA3, але жодних гарантій не давала.

Статус відкритості технологій суперроздільності виглядає так:

  • AMD FSR: FSR1, FSR2 та FSR3 відкриті; FSR4/Redstone ніколи офіційно не оголошували open-source.
  • NVIDIA DLSS: від DLSS1 до DLSS4 залишаються закритими.
  • Intel XeSS: компанія обіцяла зробити код відкритим, але так і не виконала обіцянку.

З моменту витоку в мережі активно дискутують, чи має AMD повністю опублікувати FSR 4 як відкритий продукт. Раніше компанія вже робила open-source попередні покоління FSR, і багато хто очікував того самого від нової версії.

Проблема в тому, що якщо користувач завантажив файли з репозиторію, поширеного під ліцензією MIT, він автоматично отримав право використовувати, копіювати й змінювати код. Подальше видалення файлів не скасовує вже виданої ліцензії. Теоретично, відкриті ліцензії не можуть бути відкликані, якщо користувач не порушив умов. Єдиний виняток можливий у разі, якщо видавець не мав прав на цей код із самого початку. У випадку FSR 4 це не так — розробка належить AMD.

Водночас конкуренція у сфері технологій суперроздільності та генерації кадрів стає все жорсткішою, і AMD навряд чи хоче спрощувати життя конкурентам. Логічним кроком могла б стати повна відкритість FSR 4 після виходу наступника. Інший варіант — повторити підхід Intel: обіцяти open-source, але не доводити справу до кінця.

Варто зауважити: цей текст не є юридичною консультацією. Якщо ви плануєте використовувати FSR 4 у власних проєктах, варто звернутися за професійною порадою до юристів.

Джерело: videocardz

