AMD зайняла 31,3% ринку процесорів для серверів та ПК на тлі загального зниження поставок та збереження лідерства Intel – Mercury Research

AMD досягла історичного охоплення ринку з часткою понад 30% у сегменті процесорів для настільних комп’ютерів та серверів завдяки новим CPU EPYC. Компанія Mercury Research поділилася статистичними даними за четвертий квартал 2022 року, які відображають прогрес компанії.

Частка процесорів AMD зросла до історичної позначки через зниження відсотка Intel. Згідно зі звітом Mercury Research, частка ринку AMD наразі становить 31,3%, порівняно з 28,5% у четвертому кварталі 2021 року, та з 68,7% в Intel на даний час (порівняно з 71,5%). Тенденція зростання відносної частки AMD процесорів продовжує зберігатися.

Дослідницький центр також зазначив, що і Intel, і AMD зіткнулися з найбільшим зниженням постачання за 30 років. Це сильно вплинуло на продаж клієнтів – обидві компанії повідомили про збитки. Щорічне зниження постачання процесорів нині становить 34%, а квартальне падіння становить близько 19%.

За 2022 рік постачання склали 374 млн чіпів (без урахування ARM), а виторг склав $65 млрд, що на 21% та 19% менше за результати минулого року. Однак загальний дохід ринку процесорів у 2022 році був вищим, ніж у будь-який інший рік, за винятком 2020 та 2021 років.

Очікується, що до кінця цього року чіпи AMD EPYC та Instinct збільшать частку ринку компанії набагато вище 30% – компанія має сильну дорожню карту в сегменті серверів. З іншого боку, вихід нових процесорів Intel Sapphire Rapids Xeon може стати переламним моментом.

В цілому, Intel як і раніше лідирують в області серверів, але їм доведеться внести деякі радикальні зміни, щоб успішно конкурувати з прогресом AMD за останні роки. Наступна велика битва процесорних гігантів відбудеться на арені портативних комп’ютерів – обидві компанії представили потужні лінійки мобільних чипів.

Джерело: Wccftech