AMD запустила Ryzen 7 9850X3D, Ryzen AI MAX+ 392 та 388

Характеристики Ryzen 7 9850X3D / AMD

Разом з анонсом процесорів Ryzen AI 400 AMD також оновила наявні сімейства. Геймери зрадіють Ryzen 7 9850X3D, котрий не надто перевершує попередника, але може збільшити доступність.

AMD Ryzen 7 9850X3D

Фактично це дещо вдосконалена версія чипа 9800X3D. AMD позиціює Ryzen 7 9850X3D як “новий найшвидший ігровий процесор”, але не забуваємо, що існують ще Ryzen 9 з 3D V-Cache. Новий чип отримав на 400 МГц вищу тактову частоту, але зберіг той самий TDP 120 Вт. Виробник стверджує, що 9850X3D випереджає свого попередника в середньому на 7% в іграх. Але за офіційними тестами, наприклад, у Battlefield 6 новий чип не пропонує жодної переваги, і він лише незначно лідирує в F1 25. Попри таку невелику різницю, компанія заявляє, що ці два чипи співіснуватимуть у її лінійці в майбутньому.

Ryzen 7 9850X3D не отримав жодних архітектурних змін порівняно з базовим 9800X3D, і підвищення максимальної частоти до 5,6 ГГц — єдине покращення. Чип має ті ж вісім ядер Zen 5 та 16 потоків. Також покращенням можна вважати роботу з набагато вищою частотою зі зберіганням теплопакету та застосуванням тих самих систем охолодження. Процесор також має 104 МБ загального кешу, 96 МБ з яких розташовані в спільному L3.

Новий процесор підтримує ті ж функції розгону, що й Ryzen 7 9800X3D, тож його продуктивність можна ще підвищити за умови достатнього для цього тепловідведення. Доступ до розгону можна отримати одним клацанням миші за допомогою Precision Boost Overdrive (PBO), а також з Curve Optimizer та Curve Shaper. AMD також підтримує традиційний розгін на основі множника.

AMD Ryzen AI MAX+ 392 та MAX+ 388

AMD розширила свою Ryzen AI Max+ (Strix Halo) новими процесорами Ryzen AI Max+ 392 та Ryzen AI Max+ 388, про які повідомляли неофіційні джерела минулого року. Більш потужний чип має 12 ядер та 24 потоки, тоді як 388 отримав лише 8 ядер та 16 потоків. AMD зберігає ту саму конфігурацію графіки, з повноцінним вбудованим графічним процесором RDNA 3.5 на 40 обчислювальних блоках. Продуктивність штучного інтелекту така ж, що й у решти сімейства AI Max+ — до 50 TOPS.

Ryzen AI Max+ 388 здається кращим варіантом для портативних ігрових пристроїв, оскільки він зберігає всі 40 CU графічного процесора, маючи меншу кількість ядер CPU. Таке поєднання може полегшити балансування потужності, охолодження та витрачання заряду батареї.

AMD не повідомила, які пристрої використовуватимуть ці чипи. Процесор AMD Ryzen 7 9850X3D та истеми з новими Ryzen AI Max+ очікуються у першому кварталі 2026 року.

Джерела: Tom’s Hardware, VideoCardz

arrow left
arrow right
