Ars Technica: United Launch Alliance виставили на продаж — угоду можуть закрити вже до кінця 2023 року

Угодою керуватимуть інвестиційна компанія Morgan Stanley і консалтингова фірма Bain & Company. Продаж не оголошений публічно, проте кілька джерел видання Arstechnica підтверджують інформацію.

United Launch Alliance (ULA) створена у 2005 році в рамках угоди між Lockheed Martin і Boeing, які об’єднали власні бізнеси з запуску в одну компанію — кожен з них отримав по 50% акцій. Партнером виступав уряд США, який таким чином гарантував військовим доступ до ракет Atlas і Delta, що запускатимуть супутники для національної безпеки.

ULA фактично стала монополістом для запуску місій національної безпеки та наукових досліджень NASA. Нова ракетобудівна компанія отримала великі контракти та близько $1 млрд щорічної субсидії від Міноборони США.

І Boeing, і Lockheed Martin майже ідентично відповіли на журналістський запит:

«Відповідно до корпоративної практики, ми не коментуємо потенційні ринкові чутки чи спекуляції щодо фінансової діяльності».

Вигідна домовленість почала руйнуватись із появою SpaceX на початку 2010-х із все більш надійною ракетою Falcon 9. Компанія Маска запропонувала вигідніші умови для запуску, а також судилась з урядом США, аби Falcon 9 дозволили брати участь у конкурсах на місії національної безпеки.

Перший вантаж Національного управлінням військово-космічної розвідки США SpaceX запустила у 2017 році, а останнім часом компанія почала домінувати над United Launch Alliance з точки зору ефективності — за останні 4 роки SpaceX запустила більше ракет, ніж ULA за весь час свого існування.

Проте ULA все ще займає помітне місце в глобальній індустрії запуску, і браку в замовниках в неї, ймовірно, не буде. У травні дебютує її нова ракета Vulcan, яка має скоротити розрив у ціні з Falcon 9. ULA має угоду на запуск 60% вантажів американських військових на 2023-2027 рік, а також отримала комерційний контракт на запуск 38 супутникових місій Amazon.

Продаж, ймовірно, відбудеться пізніше цього року, і серед потенційних покупців розглядають одну з материнський компаній (Lockheed або Boeing), Amazon (може отримати пріоритетний доступ до запусків Vulcan та формування власного сузір’я супутників), Blue Origin, Northrop Grumman, L3Harris або навіть приватні інвестиційні компанії чи таких техногігантів як Apple (яка також прагне розробити власне космічне угруповання для комунікаційних цілей).