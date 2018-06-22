«Втрое дешевле, чем у Lockheed Martin и Boeing»: SpaceX заполучила первый военный контракт для Falcon Heavy

Пускай с электромобилями у Илона Маска пока не ладится (надеемся, что нынешние трудности – временные), зато с ракетами все складывается самым что ни на есть удачным образом. На этой неделе стало известно, что Falcon Heavy официально сертифицирована ВВС США для запусков космических аппаратов военного назначения. Более того, военные уже заключили со SpaceX первый контракт на запуск с помощью новой ракеты секретной миссии AFSPC-52. Правда, сам запуск состоится только в сентябре 2020 года, но это не главное.

Главное то, что до настоящего момента все контракты на запуски тяжелых ракет-носителей получал американский консорциум United Launch Alliance (ULA), совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin.

Второй важный момент — стоимость контракта составляет $130 млн. Для сравнения, запуск тяжелой ракеты Delta IV Heavy от ULA стоит $350 млн. То есть, SpaceX с Falcon Heavy может выполнять те же запуски почти втрое дешевле, чем ULA. Становится очевидным, что при такой цене ULA не сможет конкурировать со SpaceX.

Как отмечает Aviation Week, в случае Falcon Heavy сертификация прошла на удивление быстро. Вероятно, для принятия соответствующего решения военным хватило данных с первого испытательного запуска ракеты в начале февраля 2018 года, когда ракета вывела в космос в качестве тестового груза красный Tesla Roadster Маска.

Источник: ВВС США и Aviation Week