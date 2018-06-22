«Втрое дешевле, чем у Lockheed Martin и Boeing»: SpaceX заполучила первый военный контракт для Falcon Heavy
Пускай с электромобилями у Илона Маска пока не ладится (надеемся, что нынешние трудности – временные), зато с ракетами все складывается самым что ни на есть удачным образом. На этой неделе стало известно, что Falcon Heavy официально сертифицирована ВВС США для запусков космических аппаратов военного назначения. Более того, военные уже заключили со SpaceX первый контракт на запуск с помощью новой ракеты секретной миссии AFSPC-52. Правда, сам запуск состоится только в сентябре 2020 года, но это не главное.
Главное то, что до настоящего момента все контракты на запуски тяжелых ракет-носителей получал американский консорциум United Launch Alliance (ULA), совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin.
Второй важный момент — стоимость контракта составляет $130 млн. Для сравнения, запуск тяжелой ракеты Delta IV Heavy от ULA стоит $350 млн. То есть, SpaceX с Falcon Heavy может выполнять те же запуски почти втрое дешевле, чем ULA. Становится очевидным, что при такой цене ULA не сможет конкурировать со SpaceX.
Как отмечает Aviation Week, в случае Falcon Heavy сертификация прошла на удивление быстро. Вероятно, для принятия соответствующего решения военным хватило данных с первого испытательного запуска ракеты в начале февраля 2018 года, когда ракета вывела в космос в качестве тестового груза красный Tesla Roadster Маска.
Источник: ВВС США и Aviation Week
- Falcon Heavy – самая грузоподъемной ракета из действующих. На низкую опорную орбиту она способна вывести почти 64 т груза, а на орбиту Марса – 16,8 т. Будучи основанной на Falcon 9, она является многоразовой и подразумевает возврат всех трех первых ступеней для повторного использования.
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- 6 февраля состоялся первый тестовый полет Falcon Heavy, в рамках которого в космос запустили тестовый груз – личный электромобиль Илона Маска Tesla Roadster – и вернули два боковых ускорителя.
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- Первый контракт с ВВС США компания SpaceX заключила еще в апреле 2016 года, тем самым положив конец многолетней монополии Boeing и Lockheed Martin в сегменте запусков космических аппаратов военного назначения.