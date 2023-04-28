АМКУ схвалив угоду Microsoft та Activision Blizzard — вона не зашкодить конкуренції на ринку України

Антимонопольний комітет України дав дозвіл на придбання Microsoft Activision Blizzard. Регулятор оцінив участь обох компаній на відповідних ринках на території України: видання ігор для ПК, консолей та мобільних пристроїв, цифрової дистрибуції ігор, медійної реклами. Частка учасників угоди в перерахованих сферах за підсумками 2020-2022 визнана незначною, а отже, такою, що не складає монополії.

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У рішення зазначається, що Microsoft є одним із найбільших світових виробників ПЗ, виробником ігрових консолей та учасників хмарного ринку. Activision Blizzard охарактеризована як розробник найпопулярніших ігор, таких як Call of Duty, World of Warcraft та Candy Crush. Покупка названа найбільшою угодою за час існування ігрового сектора.

Рішення АМКУ враховує правовий досвід інших країн щодо цієї угоди, який включає стурбованість Євросоюзу та рішення антимонопольного органу Великобританії про її заборону. Комітет вказує на увагу регуляторів до сфери хмарних ігрових сервісів, де покупка може загрожувати конкуренції.

Позитивний вердикт ґрунтується на тому факті, що перелічені компанії не провадять господарську діяльність у сфері хмарних ігрових сервісів в Україні. Звідси робиться висновок, що причини занепокоєння європейських регуляторів не є релевантними для оцінки впливу угоди на ринок України, а отже, можна дозволити купівлю.

Джерело: Антимонопольний комітет України