Японія схвалила угоду Microsoft та Activision Blizzard – раніше це зробили Бразилія та Саудівська Аравія, попередню згоду дала Британія

Японська Комісія зі справедливої ​​торгівлі (JFTC) у вчорашньому пресрелізі схвалила запропоноване Microsoft поглинання Activision Blizzard за $68,7 млрд. Розслідування JFTC завершено, члени комісії «дійшли висновку, що угода навряд чи призведе до суттєвого обмеження конкуренції у конкретних галузях торгівлі».

Рішення JFTC знаменує ще одну регіональну перемогу Microsoft, йому передувало часткове схвалення угоди Управлінням конкуренції та ринків Великобританії (CMA). Комісія проінформувала Microsoft та Activision Blizzard про те, що наказ про перешкоджання угоді не видаватиметься, тим самим завершивши розслідування.

Придбання Microsoft Activision Blizzard було схвалено регуляторами Бразилії та Саудівської Аравії у 2022 році. Британський CMA минулого тижня дав попереднє схвалення та оголосив про подальше розслідування можливих порушень конкуренції у секторі хмарних ігор. Позиція британського антимонопольного наглядового органу змінилася з лютого, коли він заявив, що пропоноване придбання може «нашкодити британським геймерам».

Microsoft також має врегулювати питання з Європейським Союзом та США – Федеральна торгова комісія (FTC) подала до суду на Microsoft у грудні 2022 року, щоб заблокувати придбання Activision Blizzard. Європейська комісія перенесла крайній термін ухвалення рішення щодо угоди з 25 квітня на 22 травня після того, як Microsoft надала додаткові аргументи.

Цікаво, що Японія схвалила угоду на тлі стурбованості фінансового комітету Сенату щодо «монополії» Sony на ігровому ринку. Японському уряду дорікають співучасть та бездіяльність, що «дозволило Sony брати участь у кричущих антиконкурентних діях за допомогою ексклюзивних угод та виплат видавцям ігор». Дивно, що Nintendo за цих обставин не стала предметом дебатів.

Джерело: TechPowerUp