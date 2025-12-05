Велетенський мод The Witcher 3 містить 5750 виправлень гри та майже весь вирізаний контент

Мод Brothers In Arms Ultimate Edition 3.0 для The Witcher 3 можна вважати одночасно неофіційним патчем та DLC. Він містить тисячі виправлень та безліч “нового” контенту, який не увійшов у фінальну версію гри.

Brothers In Arms — величезна модифікація, яка, за словами авторів, містить 5750 виправлень помилок, котрі все ще залишилися у The Witcher 3 за понад 10 років від виходу гри. Мод охоплює всю основну історію та обидва великих офіційних сюжетних доповнення. У ньому виправлені квести, діалоги, журнали, графіка та розміщення об’єктів на карті, відновлений практично весь відомий прихований контент.

Щойно випущена версія 3.0 була перероблена з нуля за допомогою офіційного редактора REDkit. Порівняно з попередніми, вона додає сотні оновлень, понад тисячу абсолютно нових змін та новий віддалений контент. Гравці зустрінуть нових NPC, з ними та зі старими знайомими тепер доступно 250 відновлених рядків діалогу — жарти, рольові репліки, повні діалоги та небачені раніше катсцени.

Ultimate Edition отримала меню окремих модифікацій з багатьма опціями. Більше непотрібно окремо завантажувати будь-який додатковий контент. Весь відновлений вміст, який гравець не хоче бачити, можна вимкнути або увімкнути у внутрішньоігровому меню, котре також містить інші корисні налаштування.

Головним застереження щодо цієї глобальної модифікації є сумісність з іншими модами, оскільки вона редагує майже 4500 файлів у грі. Як зазначають розробники, конфлікти зі сторонніми модифікаціями неминучі. Втім, зараз Brothers In Arms отимізований таким чином, що напряму редагує лише 4 скрипти, конфлікти можна прибрати давно відомою геймером програмою Script Merger. Автори також пропонують патчі для сумісності з конкретними модами.

Мод Brothers In Arms Ultimate Edition 3.0 дає потужний стимул заново пройти The Witcher 3. Це чи не найулюбленіша гра автора новини, і спокуса побачити новий-старий контент дуже велика. Українських геймерів може засмутити, що основний автор мода, MerseyRockoff, судячи з профілю та публікації, є етнічним росіянином, котрий проживає в Латвії, і крім англомовних, також публікує російськомовні відео щодо модів. Але це ніяк не робить контент гіршим.

Джерела: NexusMods, DSOG