Аналітики: Ethereum готується до великого стрибка вверх

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Аналітики Steno Research вважають, що Ethereum все ще недооцінений і має шанси на суттєвий ріст. Як і у 2021 році, коли ETH за кілька місяців подвоїв свою вартість відносно Bitcoin, ця криптовалюта готується до нового підйому, що стало особливо помітно після зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США.

З моменту переходу Ethereum на Proof-of-Stake PoS — це механізм консенсусу, при якому учасники мережі (валідатори) створюють нові блоки пропорційно до кількості криптовалюти, яку вони тримають у своїх гаманцях. 15 вересня 2022 року, його вартість впала на 48% відносно Bitcoin.

Минулого тижня виповнилося 2 роки від Ethereum Merge, під час якого система перейшла з Proof-of-Work PoW ґрунтується на обчислювальній потужності. на Proof-of-Stake. Як частина цього переходу, випуск нових токенів Ether був суттєво скорочений: з 4% до менш ніж 1% на рік. Результатом стало негативне чисте зростання пропозиції, оскільки більше Ether спалюється через комісії за транзакції, ніж випускається для стейкерів.

Нативний токен блокчейну Ethereum зріс майже на 8% з початку року, тоді як Bitcoin піднявся на 43%. Але….

Значне відставання Ethereum від головного конкурента, особливо цього року, аналітики Steno Research вважають несподіванкою, оскільки у попередніх прогнозах вони були налаштовані дуже позитивно.

Під час минулого бичачого ринку вартість ETH подвоїлася у порівнянні з BTC. Причинами стали зростання активності в мережі, а також бум у децентралізованих фінансах (DeFi), випуск стейблкоїнів та невзаємозамінних токенів (NFT), які в основному будувалися на блокчейні Ethereum.

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Нещодавнє зниження процентної ставки Федеральним резервом США призведе до збільшення активності в мережі, що позитивно вплине на Ethereum.

Фонди, які інвестують у BTC (ETFs), навряд чи продовжать значно перевищувати ETH ETF, оскільки Етер вже доводив свою здатність перевершувати свого суперника в минулому.

Крім того, нещодавно розробники Ethereum ухвалили рішення розділити майбутнє оновлення, Pectra, на два (The Prague/Electra — Pectra). Pectra має стати найбільшим хардфорком Впровадження фундаментальних змін в архітектуру протоколу блокчейну. в історії Ethereum. Процес почнеться на початку 2025 року.

В основному пакеті буде включено вісім пропозицій з покращення Ethereum (EIPs), зокрема EIP-7702, спрямований на покращення досвіду користувачів гаманців.

Другий пакет поки не має чіткої структури, але наразі він може включати пропозиції щодо змін в Ethereum Virtual Machine (EVM), відомі як EOF, а також впровадження функції PeerDAS, яка покращує вибірковість доступності даних і зрештою, дасть певну вигоду для блокчейнів другого рівня Вторинний фреймворк або протокол, побудований поверх наявної блокчейн-системи..

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P.S.

18 вересня у 23 країнах відбувся прем’єрний показ документального фільму про Ethereum та її засновника Віталіка Бутеріна, створеного студією Optimist. Vitalik: An Ethereum Story можна подивитись тут. Вартість віртуального квитка становить $20.00.

Джерело: Steno Research, ethereumfilm.xyz,

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

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