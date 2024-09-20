Новини Крипто 20.09.2024 о 15:43 comment views icon

Аналітики: Ethereum готується до великого стрибка вверх

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/photo_2023-07-03_19-21-48-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/photo_2023-07-03_19-21-48-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/photo_2023-07-03_19-21-48-1-96x96.jpg

Тетяна Нечет

Автор новин

Аналітики: Ethereum готується до великого стрибка вверх

Розділ Крипто виходить за підтримки?

Аналітики Steno Research вважають, що Ethereum все ще недооцінений і має шанси на суттєвий ріст. Як і у 2021 році, коли ETH за кілька місяців подвоїв свою вартість відносно Bitcoin, ця криптовалюта готується до нового підйому, що стало особливо помітно після зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

З моменту переходу Ethereum на Proof-of-StakePoS — це механізм консенсусу, при якому учасники мережі (валідатори) створюють нові блоки пропорційно до кількості криптовалюти, яку вони тримають у своїх гаманцях. 15 вересня 2022 року, його вартість впала на 48% відносно Bitcoin.

Співвідношення ETH/BTC (з початку 2020 року по 1 серпня 2024 року)

Минулого тижня виповнилося 2 роки від Ethereum Merge, під час якого система перейшла з Proof-of-WorkPoW ґрунтується на обчислювальній потужності. на Proof-of-Stake. Як частина цього переходу, випуск нових токенів Ether був суттєво скорочений: з 4% до менш ніж 1% на рік. Результатом стало негативне чисте зростання пропозиції, оскільки більше Ether спалюється через комісії за транзакції, ніж випускається для стейкерів.

Нативний токен блокчейну Ethereum зріс майже на 8% з початку року, тоді як Bitcoin піднявся на 43%. Але….

Співвідношення ETH/BTC (з початку 2024 року по 1 серпня 2024)

Значне відставання Ethereum від головного конкурента, особливо цього року, аналітики Steno Research вважають несподіванкою, оскільки у попередніх прогнозах вони були налаштовані дуже позитивно.

Під час минулого бичачого ринку вартість ETH подвоїлася у порівнянні з BTC. Причинами стали зростання активності в мережі, а також бум у децентралізованих фінансах (DeFi), випуск стейблкоїнів та невзаємозамінних токенів (NFT), які в основному будувалися на блокчейні Ethereum.

Онлайн-курс повного дня Front-end developer від Mate academy.
Курс Front-end developer допоможе вам підготуватись до карʼєри в IT з нуля. На вас чекає багато практики та досвідчені ментори. .
Отримати знижку на курс

Нещодавнє зниження процентної ставки Федеральним резервом США призведе до збільшення активності в мережі, що позитивно вплине на Ethereum.

Фонди, які інвестують у BTC (ETFs), навряд чи продовжать значно перевищувати ETH ETF, оскільки Етер вже доводив свою здатність перевершувати свого суперника в минулому.

Крім того, нещодавно розробники Ethereum ухвалили рішення розділити майбутнє оновлення, Pectra, на два (The Prague/Electra — Pectra). Pectra має стати найбільшим хардфоркомВпровадження фундаментальних змін в архітектуру протоколу блокчейну. в історії Ethereum. Процес почнеться на початку 2025 року.

В основному пакеті буде включено вісім пропозицій з покращення Ethereum (EIPs), зокрема EIP-7702, спрямований на покращення досвіду користувачів гаманців.

Другий пакет поки не має чіткої структури, але наразі він може включати пропозиції щодо змін в Ethereum Virtual Machine (EVM),  відомі як EOF, а також впровадження функції PeerDAS, яка покращує вибірковість доступності даних і зрештою, дасть певну вигоду для блокчейнів другого рівняВторинний фреймворк або протокол, побудований поверх наявної блокчейн-системи..

Онлайн-курс повного дня Front-end developer від Mate academy.
Курс Front-end developer допоможе вам підготуватись до карʼєри в IT з нуля. На вас чекає багато практики та досвідчені ментори. .
Отримати знижку на курс

P.S.

18 вересня у 23 країнах відбувся прем’єрний показ документального фільму про Ethereum та її засновника Віталіка Бутеріна, створеного студією Optimist. Vitalik: An Ethereum Story можна подивитись тут. Вартість віртуального квитка становить $20.00.

Джерело: Steno Research, ethereumfilm.xyz,

Розділ Крипто виходить за підтримки?

Обміфай — це надійний український моніторинг криптообмінників, який пропонує вигідні курси обміну криптовалют, фіату та грошей з популярних платіжних систем. Платформа надає безпечний та швидкий обмін завдяки страховому депозиту, що гарантує додатковий рівень захисту. Крім того, доступний зручний мобільний додаток для обміну в будь-який час і з будь-якого місця. Популярні напрямки обміну:
TRC20-MONO
TRC20-CASH USD
PRIVAT-TRC20

Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати