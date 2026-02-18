tradfi
За прикладом Face ID: Google створює нову технологію розблокування обличчям для Pixel та Chromebook

Google розробляє нову систему розблокування обличчям для Pixel і Chromebook під назвою “Проект Тоскана”. За даними звіту, вона має бути на рівні Face ID.


Йдеться про апаратне оновлення, а не просто софт. Звіт стверджує, що система залишиться з вирізом‑отвором для камери на Pixel і може використовувати інфрачервоні сенсори. Мета — зробити Face Unlock, який працює “за будь-яких умов освітлення без будь-якого додаткового видимого обладнання”.

Це не перша спроба Google зробити ставку на розпізнавання обличчя. Свого часу Pixel 4 повністю перейшов на Face Unlock з інфрачервоним набором сенсорів. Пізніше від функції відмовилися. Наступними роками її поступово повертали: у серії Pixel 7 вона працювала на базі камери, але не підтримувала безпечні застосунки, а вже в Pixel 8 це виправили.

Тепер компанія, схоже, готує повноцінний апаратний апгрейд. Раніше також ходили чутки, що Pixel 11 отримає розблокування обличчям у темряві завдяки підтримці Tensor G6 і “системи ІЧ-камери під дисплеєм”. Це частково пояснює, чому в новому проєкті робиться акцент на роботу в “різних умовах освітлення”, адже поточна реалізація добре працює лише при нормальному світлі.


Поки що деталей небагато. Залишаються питання, як саме Google реалізує систему без видимих сенсорів і чи не відмовиться від свого проєкту. Принаймні основний напрям зрозумілий — зробити Face Unlock на Pixel більш надійним і універсальним, щоб він не залежав від освітлення і міг конкурувати з технологіями на зразок Face ID на iPhone.

У Кореї заборонили продавати нові смартфони без процедури розпізнавання обличчя

