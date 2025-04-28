Аніме-серіал «Наруто» вийшов в українському дубляжі на SWEET.TV — поки доступні лише 23 епізоди

З 25 квітня легендарний аніме-серіал «Наруто» транслюється з професійним українським дубляжем на SWEET.TV, однак поки для перегляду доступні лише 23 епізоди.

«Наруто» — це початково манґа, створена та намальована Масаші Кішімото, яка почала публікуватися в щотижневику «Shonen Jump» з 1999 року (на момент завершення серії у 2014 році вона налічувала понад 700 розділів), а з 2002 року підкорила серця глядачів у форматі аніме.

Серіал розповідає історію Наруто Удзумакі — юного сироту з Селища Прихованого Листя, в якому запечатано могутнього Дев’ятихвостого Лиса. Вигнаний і самотній у дитинстві, Наруто мріє стати Хокаґе, найсильнішим ніндзя свого селища, щоб здобути повагу та визнання. На шляху до мрії він проходить через жорсткі тренування, складні місії, втрати й зраду.

Над українським дубляжем «Наруто» працювала студія SweetSoundStudio, яка залучила 13 акторів. Головного персонажа озвучив Кирило Татарченко (Адам у серіалі «Юнацтво» та Ед у мінісеріалі «Голстон»).

«Ми прагнули не просто перекласти діалоги, а й передати всю глибину та динаміку цього неймовірного аніме. Тому до проєкту залучено акторів, які знайомі з культурою аніме та вже мали подібний досвід», — зазначив Юрій Поворозник, генеральний продюсер SWEET.TV.

Нагадаємо, що ще у 2016 році Lionsgate («Голодні ігри», «Джон Вік») та Arad Productions оголосили про роботу над повнометражним фільмом про Наруто, однак проєкт потрапив у виробниче пекло. Початково сценарій мала адаптувати Таша Хуо («Розкрадачка гробниць: Легенда Лари Крофт» і «Відьмак: Кровне походження»), але у 2023 році з’явилась інформація, що його переписує Дастін Даніель Креттон («Шан-Чі»), якого початково залучили як режисера. З того часу новини про фільм не з’являлись і пішли чутки про його скасування.