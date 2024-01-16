App Store може бути розділений надвоє через правила ЄС

Apple готується розділити App Store «навпіл» у найближчі тижні перед вимогами Європейського Союзу, які дадуть Apple змогу завантаження застосунків у регіоні.

Американська компанія повинна внести зміни в App Store в ЄС, щоб відповідати вимогам Закону про цифрові ринки (DMA), який має бути прийнятий найближчим часом. Очевидно, що Apple планує внести зміни, щоб відповідати новим законодавчим вимогам протягом найближчих тижнів, в тому числі відокремити App Store в ЄС від решти світу. Кінцевий термін, до якого Apple має виконати вимоги DMA, — 7 березня, тож у неї є трохи понад сім тижнів, щоб запровадити зміни, передає MacRumors.

Минулого тижня генеральний директор Apple Тім Кук зустрівся з керівником антимонопольного відомства Європейського Союзу Маргрет Вестагер в Apple Park. Вестагер нагадала Куку про майбутній обов’язок Apple дозволити користувачам встановлювати сторонні магазини застосунки й завантажувати програми в рамках, окреслених DMA. Apple також буде зобов’язана надати розробникам можливість просувати свої пропозиції за межами App Store і використовувати сторонні платіжні системи. Очікується, що DMA змусить Apple внести низку суттєвих змін у роботу App Store, FaceTime та Siri в Європі.

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