App Store в ЄС приносить лише 7% глобального доходу Apple

Сьогодні під час дзвінка з аналітиками та інвесторами щодо результатів діяльності Apple за 1 квартал 2024 року генеральний директор Тім Кук та фінансовий директор Лука Маестрі прокоментували нещодавно оголошені зміни в App Store в Європейському Союзі.

Зокрема, Маестрі оприлюднив статистику щодо важливості бізнесу Apple в App Store в Європейському Союзі, зазначивши, що на нього припадає близько 7% глобального доходу Apple від App Store, передає 9to5mac.

Відповідаючи на запитання про зміни в App Store в ЄС і про те, як вони можуть вплинути на фінансові показники Apple, Кук сказав:

Минулого тижня ми оголосили про низку змін в Європі, які почнуть діяти з березня, тобто з останнього місяця першого календарного кварталу, другого фінансового кварталу. Деякі з оголошених нами змін включають альтернативні можливості виставлення рахунків, альтернативні магазини додатків або маркетплейси, якщо хочете. Ми також відкриваємо NFC для нових можливостей для банківських і гаманцевих застосунків. Якщо ви подумаєте про те, що ми робили протягом багатьох років, то зрозумієте, що ми приділяли особливу увагу конфіденційності, безпеці та зручності використання. Ми намагалися максимально наблизитися до минулого з точки зору того, що люди люблять в нашій екосистемі, наскільки це можливо. Але нам не вдасться надати максимальну кількість даних, яку ми могли б надати, тому що ми повинні дотримуватися нормативних вимог. З точки зору прогнозування вибору, який зроблять розробники та користувачі, дуже важко зробити це з точністю. Тому я подивлюся, що станеться в березні.

Фінансовий директор Лука Маестрі додав:

Як сказав Тім, це зміни, які ми будемо впроваджувати в березні. Багато чого залежатиме від вибору, який буде зроблено. Для розуміння, зміни стосуються ринку ЄС, на який припадає близько 7% нашого глобального доходу в App Store.

Під час цього самого дзвінка Кук анонсував появу функцій генеративного штучного інтелекту в продуктах компанії «цього року».