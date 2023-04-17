Конференція розробників Apple WWDC 2023, яка пройде з 5 по 9 червня в Apple Park в Купертіно, може стати однією з найважливіших подій в історії компанії – Apple має намір проголосити еру після iPhone з наголосом на змішану реальність та зробити наявні пристрої більш привабливими.

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Зіркою шоу стане гарнітура XR, але на щорічній конференції будуть представлені й інші продукти: насамперед ноутбуки та оновлення програмного забезпечення. Нова watchOS 10 обіцяє стати наймасштабнішим оновленням платформи розумних годинників за весь час. Марк Гурман з Bloomberg має відомості про те, що Apple планує анонсувати:

Гарнітуру змішаної реальності Reality

Нову операційну систему xrOS

Комплект розробки програмного забезпечення для гарнітур змішаної реальності

Нові моделі MacBook

iOS 17

iPadOS 17

macOS 14

watchOS 10

Гарнітура Apple Reality

Reality стане першим продуктом Apple у новій категорії товарів за багато років. За словами Гурмана, компанія готується до майбутнього за межами iPhone та iPad. Пристрій матиме чітке позиціювання для розробників з описом можливих сценаріїв використання. Більшість конференції буде присвячено демонстрації вбудованого магазину застосунків Reality та супутніх інструментів.

Керівництво компанії вважає, що запуск пристрою буде повільним, але зрештою вона зможе, щонайменше, замінити iPhone. У будь-якому випадку Reality навряд чи надійде у продаж протягом перших кількох місяців після презентації, що дасть розробникам час для створення програм. Раніше Apple раніше мала намір представити гарнітуру у березні – ідея полягала в тому, щоб випустити її публічно у вересні. Червневий дебют та деяке уповільнення виробництва Apple припускають реліз не раніше різдвяних свят.

Компанія вже працює над двома новими гарнітурами: високопродуктивною версією та продуктом початкового рівня, що зробить технологію доступнішою.

Нові MacBook

Apple розробляє кілька нових моделей ноутбуків: 15-дюймовий MacBook Air, оновлений 13-дюймовий MacBook Air, 13-дюймовий MacBook Pro початкового рівня, оновлений 24-дюймовий iMac, перший Mac Pro з власним чипом та оновлені топові MacBook. Усі вони мають надійти у продаж або цього року, або на початку 2024 року. Принаймні, деякі з них будуть анонсовані на WWDC 2023.

Моделі, що з’являться у червні, швидше за все, не отримають процесорів M3.

У документації Apple фігурують пристрої з восьмиядерним процесором, що складається з 4 продуктивних та 4 енергоефективних ядер, а також 10-ядерного графічного чіпа. Конфігурація включає 8 ГБ пам’яті. Нові ноутбуки не з’являться швидко: минулого кварталу Apple зіткнулася зі зниженням постачання Mac більш ніж на 40%, що стало найбільшим падінням за більш ніж 22 роки.

Анонси всередині анонсів

Щільний розклад WWDC робить малоймовірними додаткові новини Apple до червня. Презентації WWDC підготують ґрунт для майбутніх апаратних релізів:

Оновлення watchOS розкриє велику кількість інформації про Apple Watch 2023 року. Очікуються мінімальні апаратні зміни, тож у центрі уваги буде операційна система.

iPadOS 17 закладе програмну основу для оновлених моделей iPad Pro з OLED-дисплеями, які з’являться наступного року.

Ймовірно, iOS 17 підготує iPhone для завантаження програм за межами офіційного магазину, щоб до наступного року вони могли відповідати новим європейським нормам.

Перші магазини Apple в Індії

Apple відкриває кілька роздрібних магазинів в Індії наступного тижня. Перший у країні магазин у комплексі Bandra Kurla, Мумбаї, відкриється 18 квітня, другий, у районі Сакет у Нью-Делі – 20 квітня.

Очікується, що Тім Кук буде присутнім на обох заходах. Індія стає важливішим регіоном для Apple: країна набула dbojuj статусу як ринок продажів та переймає частину виробництва з Китаю.

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Падіння виторгу

У звіті Apple, який вийде 4 травня, компанія попередить інвесторів про менш оптимістичні результати другого кварталу. Apple очікує зниження продажів, що приблизно відповідає грудневому періоду, коли виторг впав на 5%. Очікується, що iPad і Mac зіткнуться з особливо різким спадом, у той час, як iPhone може дещо покращити показники, чому сприяє усунення проблем у ланцюжку постачання.

Пішла з життя голова відділу комунікацій Apple Кеті Коттон, яка керувала інформаційною стратегією компанії протягом 18 років. Вона створювала імідж Apple у пресі у роки відродження компанії.