Apple Books пропонує аудіокниги, озвучені ШІ. Два цифрові голоси, що доступні для прослуховування, поки говорять лише англійською

Apple почала використовувати штучний інтелект для озвучування аудіокниг у сервісі Apple Books. Цифрові голоси поки почали використовувати для художньої літератури, зокрема любовних романів, але з часом жанрове різноманіття може розширитись.

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Apple описує нову функцію “цифрового оповідання” на своєму вебсайті як таку, що робить “створення аудіокниг більш доступним”, зменшуючи “вартість і складність” для авторів і видавців. Повідомляється, що нині для озвучування використовуються два цифрові голоси: Медісон і Джексон (ще два голоси, Гелена та Мітчелл, озвучуватимуть нон-фікшн).

Сервіс наразі доступний лише англійською мовою.

Якщо ви пошукаєте “ШІ-оповідь” у додатку “Книги” на iOS, то знайдете серію любовних романів із приміткою “озвучені Apple Books”, також та буде вказане ім’я ШІ-диктора.

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“Це аудіокнига Apple Books, озвучена цифровим голосом на основі голосу реального диктора”, — йдеться в описі до кожної аудіокниги, яка використовує службу цифрового оповідання компанії.

У списках поєднуються платні й безплатні аудіокниги, а ШІ-голоси звучать непогано — ідеально чітко і зрозуміло, але все-таки штучно. Хоча це, ймовірно, покращиться з розвитком голосових технологій ШІ.

За даними The Guardian, який першим повідомив про нову функцію, Apple мала намір запустити її в листопаді, але відклала запуск, оскільки хаотичне придбання Twitter Ілоном Маском і звільнення в Meta домінували в заголовках новин того часу. Повідомляється, що Apple зверталася до незалежних видавців щодо озвучування їхніх книг, пропонуючи взяти на себе витрати на виробництво.

На вебсайті Apple зазначено, що видавці та автори зберігають права на аудіокниги та можуть випустити інші аудіоверсії за бажанням.

Підхід Apple до цифрового озвучування протилежний підходу її конкурента Amazon: наприклад, правила онлайн-служби аудіокниг і подкастів Audible чітко стверджують, що надіслані аудіокниги “повинні розповідати люди”. Примітно, що електронна книга Amazon Kindle раніше пропонувала функцію перетворення тексту в мовлення, але її прибрали 10 років тому через порушення авторських прав. Згідно із повідомленням Wired, у минулому на сервісі Amazon з’являлася принаймні одна аудіокнига з ШІ, але і її було видалено.

Spotify також інвестував у те, щоб аудіокниги стали третьою опорою потокового сервісу поряд з музикою та подкастами. Але амбіції сервісу щодо аудіокниг в основному потрапляли у новини через зіткнення з Apple та її “антиконкурентними діями”.

Джерело: The Verge