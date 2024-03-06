Apple випустила iOS 17.4 — з дозволом на альтернативні маркетплейси та сторонні NFC-платежі в ЄС

Транскрипції для подкастів та нові емодзі — серед інших оновлень.

Деякі оновлення iOS 17.4 зумовлені саме новим Законом ЄС про цифрові ринки. Відтепер Apple підтримує альтернативні магазини програм — розробники, які бажають скористатися цією перевагою, повинні будуть пройти процедуру схвалення і сплатити Apple «комісію за основну технологію», яка стягуватиме 50 євроцентів за встановлення, коли програма досягне 1 мільйона завантажень на рік. Процес може зайняти деякий час, але на цей час відомо про принаймні один альтернативний маркетплейс від Mobivention, який буде доступний 7 березня. Epic також працює над випуском Epic Game Store для iOS у 2024 році, а MacPaw планує офіційно запустити свій магазин Setapp у квітні.

Додатково Apple відкриває доступ до NFC-платежів на iPhone стороннім постачальникам, а також дозволяє користувачам у ЄС завантажувати альтернативні браузери, які не базуються на рушії WebKit (наприклад, Chrome і Firefox) — із новим екраном вибору в iOS Safari, який запропонує встановити заданий браузер під час першого відкриття. Про альтернативи офіційно не оголошували, однак Google і Mozilla вже експериментують із новими браузерами для iOS, які згодом можуть бути випущені для громадськості.

Серед інших оновлень — автоматичні транскрипції англійською, іспанською, французькою та німецькою мовами для Apple Podcasts. Текст з’являтиметься автоматично та синхронно з відео, також доступний пошук за словом, аби відтворити подкаст у потрібному вам моменті.

В оновлення iOS 17.4 включено новий криптографічний протокол для iMessage, відомий як PQ3, який посилить наскрізне шифрування повідомлень, щоб протистояти потенційним атакам на основі квантових обчислень. Siri отримає опцію для читання вхідних повідомлень будь-якою мовою, зокрема іспанською, французькою, німецькою, китайською тощо. Після оновлення Unicode 15.1 у вересні торік також додано понад 100 нових емодзі, як-от лайм, зламаний ланцюжок, коричневий гриб і голову, що киває (також ще з десяток емодзі людей та тіла отримали додаткові напрямки руху).

Пристрої iPhone 15 тепер відображатимуть більше інформації, пов’язаної з акумулятором, у налаштуваннях: включаючи кількість циклів, дату виробництва та час першого використання акумулятора. І, нарешті, функція розпізнавання музики, представлена ​​в iOS 14.2, тепер дозволить додавати ідентифіковані пісні до своєї бібліотеки та списків відтворення Apple Music.

iOS 17.4 сумісна з тим самим рядом моделей iPhone, що й iOS 17, починаючи з лінійки iPhone X і iPhone SE другого покоління. Розгортання може бути поступовим, але ви можете перевірити, чи доступне оновлення на вашому пристрої, перейшовши в Налаштування > Загальні > Оновлення ПЗ.

Разом з iOS 17.4 Apple також випустила iPadOS 17.4, яка має багато тих самих змін, включаючи оновлення App Store відповідно до вимог ЄС. Також очікується, що незабаром компанія випустить visionOS 1.1 (для Apple Vision Pro), macOS 14.4, watchOS 10.4 і HomePod 17.4.

Джерело: Engadget, The Verge

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