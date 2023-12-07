Apple і Google, ймовірно, шпигують за push-повідомленнями на смартфонах користувачів і передають дані урядам

Іноземні уряди, ймовірно, шпигують за використанням смартфонів, і тепер офіс сенатора Рона Уайдена наполягає на тому, щоб Apple та Google розповіли, як саме це відбувається. Push-повідомлення від застосунків можуть передаватися компаніями державним службам, якщо їх про це попросять. Але, схоже, Міністерство юстиції не дозволяє компаніям відверто говорити про цю практику.

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Push-сповіщення насправді не приходять прямо із застосунку. Натомість вони проходять через постачальника платформи смартфонів, наприклад Apple для iPhone або Google для Android, щоб доставити повідомлення на екран. Це створило приховані можливості урядового стеження.

«Оскільки Apple і Google надають дані push-повідомлень, уряди можуть таємно змусити їх передати цю інформацію», – написав Уайден у листі.

Apple стверджує, що їй не дозволили розкрити правду про цей процес, тому лист Уайдена безпосередньо націлений на Міністерство юстиції.

«У цьому випадку федеральний уряд заборонив нам ділитися будь-якою інформацією, і тепер, коли цей метод став загальнодоступним, ми оновлюємо нашу звітність про прозорість, щоб докладно описати такі запити», – йдеться в заяві Apple.

За словами компанії, наступний звіт Apple про прозорість включатиме запити на токени push-повідомлень.

Зокрема, Уайден просить Міністерство юстиції дозволити Apple і Google повідомляти клієнтам і широкому загалу про запити на ці записи повідомлень застосунків.

Google заявила, що вона поділяє прагнення сенатора інформувати користувачів про ці запити.

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Розробники застосунків ніяк не можуть запобігти передачі даних користувачів. Якщо застосунок надсилає push-сповіщення, він повинна використовувати для цього систему Apple або Google. Теоретично це означає, що особисті повідомлення користувачів можуть бути передані іноземному уряду при отриманні будь-якого push-повідомлення із застосунку. Сюди також входять будь-які метадані про повідомлення, наприклад, інформація про обліковий запис.

Джерело: Engadget