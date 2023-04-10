Apple iPhone 15 Pro отримає на 28,6% тонші рамки екрану – виток фото захисного скла та файлів CAD

Свіжий витік розкриває зовнішній вигляд передньої сторони Apple iPhone 15 Pro. Головна особливість – екстремально тонкі рамки з усіх боків, їхню ширину зменшено на 28,6%. Фото захисного скла опублікував @IceUniverse, який зазвичай надає достовірну інформацію.

Курс Вивчай Adobe Premiere Ти зможеш змонтувати все: від ролика в TikTok до третьої частини “Аватара” Тримайся, Кемероне, я йду

Від продукції інших компаній iPhone відрізняється повністю пласким екраном та однаковим розміром рамок, без потовщення вгорі або внизу. Актуальний дизайн був розроблений для лінійки iPhone 14 та отримав покращення у новому поколінні. Ось як змінювалася товщина рамок:

iPhone 13 Pro – 2,42 мм

iPhone 14 Pro – 2,17 мм (зменшена на 10%)

iPhone 15 Pro – 1,55 мм (зменшено на 28,6%)

Крім опублікованих світлин скла зміни підтверджують файли CAD, що просочилися у мережу. Загалом відомості виглядають настільки правдивими, наскільки це взагалі можливо для витоку.

Можливо, тонша рамка стане ексклюзивом серії Pro: звичайні моделі iPhone 15 та iPhone 15 Plus, як і раніше, матимуть товстіші рамки. Тільки iPhone 15 Pro та iPhone 15 Ultra отримають покращення дизайну. Крім екрана, iPhone 15 Pro отримає безліч інших змін:

Курс Мікросервісна архітектура Це вам не шубу в труси заправляти Хочу на курси

Роз’єм USB-C замість фірмового Lightning

Тактильні кнопки живлення та гучності замість фізичних

Новий процесор Apple A17 Bionic

8 ГБ оперативної пам’яті (замість 6 ГБ)

Титанову раму та меншу вагу

Також очікується нова камера у більшій моделі iPhone 15 Ultra (також відомої як iPhone 15 Pro Max). Топовий iPhone отримає абсолютно новий об’єктив з перископом та далеким зумом. За чутками, це може бути x6-кратне оптичне збільшення (проти x3 зараз).

Попередньо відомо, що нові iPhone отримають нові функції ПЗ камери і нові алгоритми цифрової обробки та камеру на 48 МП. Звичайні моделі iPhone 15, iPhone 15 та iPhone 15 Plus матимуть чип A16 Bionic, який зараз використовується в сімействі iPhone 14 Pro.

Джерело: Phone Arena