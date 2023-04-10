Apple iPhone 15 Pro отримає на 28,6% тонші рамки екрану – виток фото захисного скла та файлів CAD

Свіжий витік розкриває зовнішній вигляд передньої сторони Apple iPhone 15 Pro. Головна особливість – екстремально тонкі рамки з усіх боків, їхню ширину зменшено на 28,6%. Фото захисного скла опублікував @IceUniverse, який зазвичай надає достовірну інформацію.
Від продукції інших компаній iPhone відрізняється повністю пласким екраном та однаковим розміром рамок, без потовщення вгорі або внизу. Актуальний дизайн був розроблений для лінійки iPhone 14 та отримав покращення у новому поколінні. Ось як змінювалася товщина рамок:
- iPhone 13 Pro – 2,42 мм
- iPhone 14 Pro – 2,17 мм (зменшена на 10%)
- iPhone 15 Pro – 1,55 мм (зменшено на 28,6%)
Крім опублікованих світлин скла зміни підтверджують файли CAD, що просочилися у мережу. Загалом відомості виглядають настільки правдивими, наскільки це взагалі можливо для витоку.
Можливо, тонша рамка стане ексклюзивом серії Pro: звичайні моделі iPhone 15 та iPhone 15 Plus, як і раніше, матимуть товстіші рамки. Тільки iPhone 15 Pro та iPhone 15 Ultra отримають покращення дизайну. Крім екрана, iPhone 15 Pro отримає безліч інших змін:
- Роз’єм USB-C замість фірмового Lightning
- Тактильні кнопки живлення та гучності замість фізичних
- Новий процесор Apple A17 Bionic
- 8 ГБ оперативної пам’яті (замість 6 ГБ)
- Титанову раму та меншу вагу
Також очікується нова камера у більшій моделі iPhone 15 Ultra (також відомої як iPhone 15 Pro Max). Топовий iPhone отримає абсолютно новий об’єктив з перископом та далеким зумом. За чутками, це може бути x6-кратне оптичне збільшення (проти x3 зараз).
Попередньо відомо, що нові iPhone отримають нові функції ПЗ камери і нові алгоритми цифрової обробки та камеру на 48 МП. Звичайні моделі iPhone 15, iPhone 15 та iPhone 15 Plus матимуть чип A16 Bionic, який зараз використовується в сімействі iPhone 14 Pro.
Витік: iPhone 15 Pro отримає уніфіковану кнопку гучності та кнопку відключення звуку
Джерело: Phone Arena