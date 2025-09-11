banner
Новини Технології 11.09.2025 comment views icon

Apple iPhone Air та AirPods Pro 3: аудіосюрпризи, про які варто знати

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Apple iPhone Air та AirPods Pro 3: аудіосюрпризи, про які варто знати

Тонкий iPhone Air та нові навушники AirPods Pro 3 мають деякі характеристики, котрі не надто афішує маркетинг. У деяких випадках вони можуть вплинути на вибір.

iPhone Air

Надтонкий iPhone Air отримав значні зміни у внутрішньому розташуванні компонентів, щоб “втиснутися” у свій корпус. “Мозок” телефона розміщений у верхній частині біля камери, і це досить помітно зовні. Одним з основних компромісів, на який пішов виробник, став лише один динамік (не хвилюйтеся, у базового iPhone 17 та iPhone 17 Pro їх два).

Компанія пропонує стереодинаміки з часів iPhone 7. Товщина iPhone Air становить 5,6 мм, що робить його одним з найтонших смартфонів та привабливим для деяких користувачів. Єдиний динамік не стане для більшості вирішальним фактором під час придбання, але для тих, хто слухає музику, дивиться фільми або грає без навушників — не найкращий варіант. Та й у 2025 році це дещо несолідна комплектація для телефона за $999.

AirPods Pro 3

Нові навушники Apple, ймовірно, не втратили якість звучання, але про деякі нюанси краще дізнатися перед придбанням. AirPods Pro 3 мають суттєві переваги: вдвічі краще шумозаглушення (ANC), вбудований монітор серцевого ритму та режим живого перекладу.

Також Apple обіцяє до 8 годин безперервного відтворення аудіо, порівняно з 6 годинами у AirPods Pro 2. Однак загальний час прослуховування (навушники + кейс) у нової моделі становить лише 24 години — на 6 менше, ніж 30 годин у попередньої. Чому ж так? Відповідь можлива лише одна — акумулятор кейсу став менше. При цьому різниця становить 8 годин, а не 6: треба урахувати +2 години самих навушників.

Вага навушників Pro 3 становить 5,55 г, а разом з кейсом — 43,99 г. Для порівняння, Pro 2 важать 5,3 г, а з кейсом — 50,8 г. Це означає, що новий кейс помітно легший, найімовірніше, через місткість акумулятора.

Apple iPhone Air та AirPods Pro 3: аудіосюрпризи, про які варто знат

Вбудований датчик серцевого ритму теж впливає на автономність. AirPods Pro 3 можуть працювати до 6,5 годин на одному заряді з визначенням ритму під час тренувань з увімкненим режимом прозорості. Apple не вказує час без режиму тренування та з режимом прозорості, але навушники можуть працювати до 10 годин з функцією слухового апарату та увімкненим режимом прозорості.

Отже, варто зважити, наскільки потрібні нові функції AirPods Pro 3 та чи не переважає їх у використанні фактично більша повна автономність попередників. “Вишенька на торті”: Pro 3 постачаються без зарядного кабелю.

Джерела: Wccftech, GSMArena, MacRumors

Популярні новини

arrow left
arrow right
Google представила Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL за ціною від $799 та бездротову зарядку Pixelsnap Qi2
"iPhone за $2000 — це нормально": Apple подолала важливу "психологічну" межу з випуском Pro Max на 2 ТБ
Перші живі фото Apple iPhone 17 Pro
Apple iOS 26 розблокувала для iPhone 16 бездротове заряджання Qi2 25 Вт, — але не у всіх
Гаджетами на iOS тепер можна керувати подумки
Google Pixel 10 примусово сповільнюватиме заряджання після 200 циклів, і це не можна вимкнути
Звіт Apple за Q3 2025: вийшов тримільярдний iPhone, втрата $800 млн через нові мита, прибуток +10%
Oppo випустила K13 Turbo та K13 Turbo Pro — акумулятор 7000 мА•год, вентилятор та захист від води за ціною від $250
Новий патент Apple: "Зігніть монітор, ви неправильно на нього дивитеся"
Samsung Galaxy S26: все, що відомо про серію на цей час
Нові OPPO Reno14 5G та FS 5G вже в Україні: від 25 тис. грн і подарунок у комплекті
Apple представила iPhone Air: без номера, з процесором A19 Pro, модемом С1X та чипом N1 для Bluetooth 6 і Wi-Fi 7
Apple представляє Final Cut Camera 2.0 з новими функціями фото iPhone 17
Багато нових зображень Google Pixel 10, Watch 4 і Buds 2a — не лише сірі
Представлений Motorola Edge 60 Neo: військовий захист, екран 3000 ніт, Dimensity 7400
Живлення Apple iPhone 17: місткість акумуляторів, батарея MagSafe для Air та її сумісність з рештою лінійки
Apple iPhone 17 Pro отримає 8x зум, ще одну кнопку та професійний застосунок, — інсайдер
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+: живі фото та характеристики напередодні запуску
Google Pixel 10 отримають ШІ-помічника з редагування фото текстовими підказками
В Україні стартували продажі "надтонкого" Samsung Galaxy S25 Edge — від 54,999 грн
Apple представила AirPods Pro 3 — новий дизайн та “живий” переклад за $249
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати