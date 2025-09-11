Apple iPhone Air та AirPods Pro 3: аудіосюрпризи, про які варто знати

Тонкий iPhone Air та нові навушники AirPods Pro 3 мають деякі характеристики, котрі не надто афішує маркетинг. У деяких випадках вони можуть вплинути на вибір.

iPhone Air

Надтонкий iPhone Air отримав значні зміни у внутрішньому розташуванні компонентів, щоб “втиснутися” у свій корпус. “Мозок” телефона розміщений у верхній частині біля камери, і це досить помітно зовні. Одним з основних компромісів, на який пішов виробник, став лише один динамік (не хвилюйтеся, у базового iPhone 17 та iPhone 17 Pro їх два).

Компанія пропонує стереодинаміки з часів iPhone 7. Товщина iPhone Air становить 5,6 мм, що робить його одним з найтонших смартфонів та привабливим для деяких користувачів. Єдиний динамік не стане для більшості вирішальним фактором під час придбання, але для тих, хто слухає музику, дивиться фільми або грає без навушників — не найкращий варіант. Та й у 2025 році це дещо несолідна комплектація для телефона за $999.

AirPods Pro 3

Нові навушники Apple, ймовірно, не втратили якість звучання, але про деякі нюанси краще дізнатися перед придбанням. AirPods Pro 3 мають суттєві переваги: вдвічі краще шумозаглушення (ANC), вбудований монітор серцевого ритму та режим живого перекладу.

Також Apple обіцяє до 8 годин безперервного відтворення аудіо, порівняно з 6 годинами у AirPods Pro 2. Однак загальний час прослуховування (навушники + кейс) у нової моделі становить лише 24 години — на 6 менше, ніж 30 годин у попередньої. Чому ж так? Відповідь можлива лише одна — акумулятор кейсу став менше. При цьому різниця становить 8 годин, а не 6: треба урахувати +2 години самих навушників.

Вага навушників Pro 3 становить 5,55 г, а разом з кейсом — 43,99 г. Для порівняння, Pro 2 важать 5,3 г, а з кейсом — 50,8 г. Це означає, що новий кейс помітно легший, найімовірніше, через місткість акумулятора.

Вбудований датчик серцевого ритму теж впливає на автономність. AirPods Pro 3 можуть працювати до 6,5 годин на одному заряді з визначенням ритму під час тренувань з увімкненим режимом прозорості. Apple не вказує час без режиму тренування та з режимом прозорості, але навушники можуть працювати до 10 годин з функцією слухового апарату та увімкненим режимом прозорості.

Отже, варто зважити, наскільки потрібні нові функції AirPods Pro 3 та чи не переважає їх у використанні фактично більша повна автономність попередників. “Вишенька на торті”: Pro 3 постачаються без зарядного кабелю.

Джерела: Wccftech, GSMArena, MacRumors