Apple, ймовірно, цьогоріч нарешті анонсує гарнітуру змішаної реальності, але інших новинок буде менше – Марк Гурман

За даними Марка Гурмана з Bloomberg, компанія Apple готується випустити цієї весни свою довгоочікувану гарнітуру змішаної реальності. Повідомляється, що компанія планує представити пристрій напередодні заходу Worldwide Developers Conference у червні й розпочне постачання цієї осені.

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Передбачається, що пристрій зможе забезпечувати досвід віртуальної та доповненої реальності, використовуючи нову операційну систему Apple xrOS. Ціна гарнітури становитиме $3000. Гурман стверджує, що Apple вже продемонструвала пристрій під брендом Reality Pro «невеликій кількості висококласних» розробників, щоб вони могли почати створювати для нього сторонні застосунки.

Останніми місяцями з’явилося багато повідомлень про потенційні можливості гарнітури. Так, повідомлялося про можливість сканування райдужної оболонки ока для авторизації та підтвердження платежів, а також про фізичний циферблат, який дозволить відключитися від віртуальної реальності. Крім того, гарнітура може отримати інтеграцію з AirPods Pro з «режимом наднизької затримки» при носінні навушників з гарнітурою. Крім того, було припущення, що гарнітура Apple може бути орієнтована на робоче застосування, а не у сфері ігор, тому не матиме в комплекті ігрового контролера.

Однак, за словами Гурмана, в апаратному, програмному забезпеченні та сервісах пристрою є ще «багато проблем, які потрібно вирішити», і це уповільнює інші проєкти Apple. В результаті, компанія може цього року представити менше новинок, ніж у попередні роки. iOS 17 та iPadOS 17 також можуть мати скромніші оновлення.

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Очікується, що цього року Apple випустить нову лінійку MacBook Pro з незначними покращеннями, а також 15-дюймовий MacBook Air і новий Mac Pro з чіпом M2 Ultra, який унеможливлює оновлення користувачем оперативної пам’яті. Також очікується вихід нової версії HomePod, але Гурман не чекає від неї нічого революційного.

Джерело: The Verge