Apple, ймовірно, випустить нові Mac з чипами M4 у листопаді

Повідомлялось, що Apple випустить Mac наприкінці року, однак, згідно з джерелами MacRumors, нові моделі покажуть дещо раніше, в листопаді.
Водночас не виключається можливість того, що Apple призначить захід у жовтні — торік до прикладу компанія анонсувала подію 23 жовтня, а наступного тижня вже презентували нові моделі MacBook Pro та iMac із чіпами M3.
Зважаючи на чутки, до кінця року Apple випустить одразу чотири нові моделі Mac із чипами серії M4:
- 14-дюймовий MacBook Pro початкового рівня з чипом M4;
- нові 14- та 16-дюймові моделі MacBook Pro з чипами M4 Pro і M4 Max;
- новий iMac з чипом M4;
- повністю перероблений Mac mini з чипами M4 і M4 Pro.
Очікується, що пристрої отримають незначні оновлення (за винятком Mac mini, який також потенційно втратить порт USB-A), зосереджені на модернізації чипів, однак нові Mac можуть бути першими, що отримають 16 ГБ пам’яті, як стандарт для усіх.
Ймовірно, деякі з пристроїв вже надійшли у масове виробництво, що відповідає даті запуску, попередньо призначеній на листопад.
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