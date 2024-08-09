Новий Mac mini з M4 стане найменшим настільним комп’ютером Apple

Apple планує випустити нову версію Mac mini, яка стане її найменшим настільним комп’ютером. Це буде частина ширшого оновлення лінійки Mac із чипами, орієнтованими на ШІ.

Нова версія Mac mini, що має вийти пізніше цього року, зазнає першої серйозної зміни дизайну з того часу, як він був оновлений під керівництвом Стіва Джобса у 2010 році. Пристрій буде набагато меншим за свого попередника, наближаючись до розміру телевізійної приставки Apple TV. Приставка Apple TV має приблизно 9,4 см в поперечнику — менше половини нинішнього Mac mini. Водночас очікується, що нова модель стане трохи вищою. Нинішня версія має висоту 3,5 см.

Apple тестувала прототипи Mac mini з принаймні трьома портами USB-C на задній панелі. Пристрій також має роз’єм для підключення кабелю живлення та порт HDMI для підключення до телевізорів і моніторів. Люди, які брали участь у розробці нового Mac mini, кажуть, що це, по суті, iPad Pro у маленькій коробці. За такого підходу використовуються нижчі вимоги до енергоспоживання чипа. Пристрій збереже алюмінієвий корпус.

Apple готує дві версії нового Mac mini. Одна з них використовуватиме базову конфігурацію чипа M4, схожу на процесор в iPad Pro. Також буде Mac mini вищого класу, який використовує ще не анонсований чип M4 Pro. Цей варіант забезпечить підтримку додаткової пам’яті та більшу графічну потужність.

Постачальники Apple планують розпочати поставки компонентів стандартної версії M4 цього місяця для випуску пізніше цього року. Пристрої вищого класу з процесором M4 Pro не будуть готові для споживачів до жовтня. Востаннє Mac mini оновлювався на початку 2023 року за допомогою чипів M2 і M2 Pro.

Ціна поточного Mac mini починається від $599. І хоча нова модель може бути дешевшою у виробництві, незрозуміло, чи знизить компанія ціну для споживачів.

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Джерело: bloomberg