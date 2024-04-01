Apple каже, що iPhone 6 Plus відтепер «застарілий», а iPad Mini 4 — «вінтажний»

Apple називає продукт «застарілим», якщо минуло 7 років з моменту останнього його офіційного розповсюдження для продажу — це означає, що Apple Store й авторизовані постачальники послуг Apple більше не пропонуватимуть ремонт або інше апаратне обслуговування пристрою.

Компанія вже давно веде список своїх застарілих та вінтажних продуктів (до яких відтепер входять iPhone 6 Plus та iPad Mini 4 відповідно) — він загальнодоступний за цим посиланням.

Apple випустила iPhone 6 і iPhone 6 Plus у вересні 2014 року — смартфони отримали такі ключові оновлення, як більші екрани та підтримку Apple Pay. Компанія припинила виробництво iPhone 6 Plus у вересні 2016 року, однак iPhone 6 залишався доступним через торгових посередників у деяких країнах ще кілька років, тому він ще не вважається «застарілим».

Щодо програмного забезпечення для iPhone 6 і iPhone 6 Plus, то підтримка припинилась у 2019 році на iOS 13.

Стосовно визначення «вінтажних» продуктів, до яких відтепер належить iPad Mini 4, то такими вважаються продукти, з моменту останнього розповсюдження яких минуло 5 років. Магазини Apple Store та авторизовані постачальники послуг Apple продовжують пропонувати ремонт таким пристроям ще протягом 2-х років залежно від наявності запчастин.

Apple також додала iPhone 8 і iPhone 8 Plus до свого списку «вінтажних» продуктів, але лише в кольорі (PRODUCT)RED.

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