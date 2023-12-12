Apple може зняти обмеження NFC-оплати лише через Apple Pay в Європі, щоб уникнути антимонопольних штрафів

Apple намагається уникнути штрафу і тяглого судового процесу з Європейським Союзом. Компанія нібито пропонує своїм конкурентам доступ до технології ближнього радіозв’язку (NFC), яка використовується для платежів tap-and-go (доторкнись і йди). Американська компанія запропонувала це у відповідь на звинувачення, висунутим Європейською комісією у травні 2022 року, та розслідуванням потенційних антимонопольних практик Apple Pay.

Єврокомісія розслідує діяльність Apple з 2020 року, а її виконавча віцепрезидентка Маргрет Вестагер раніше заявляла, що існують «ознаки того, що Apple обмежувала доступ третіх сторін до ключових технологій, необхідних для розробки конкурентних рішень мобільних гаманців на пристроях Apple».

Хоча нинішня пропозиція Apple може врятувати її від великого штрафу і врегулювати справу, вона не гарантує, що справа зрушиться з мертвої точки, передає Engadget. Комісія, ймовірно, проведе консультації з конкурентами та клієнтами Apple протягом наступного місяця або близько того, щоб визначити, чи варто їй приймати цю пропозицію. Понад 2 500 банків по всій Європі використовують Apple Pay.

Apple також стикається з судовим позовом у США, поданим у липні 2022 року кредитною спілкою Affinity Credit Union зі штату Айова. Вона також звинувачує Apple в антиконкурентній поведінці, незаконно обмежуючи користувачів iOS у використанні Apple Pay для будь-яких безконтактних платежів.

У вересні 2023 року суддя окружного суду США Джеффрі С. Вайт з Каліфорнії ухвалив рішення про продовження розгляду справи, зазначивши «Позивачі обґрунтовано стверджують, що Apple Pay стягує з емітентів довільні та завищені комісії, і що конкуренція на ринку мобільних гаманців iOS tap-and-go стимулюватиме інновації та призведе до зниження цін». У своєму рішенні Вайт також пояснив, що позивачі належним чином продемонстрували передбачувану монополізацію та спробу монополізації з боку Apple.