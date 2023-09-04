Apple «наблизилася» до випуску 14-дюймового iPad, але скасувала проєкт – Марк Гурман

Марк Гурман із Bloomberg повідомив, що Apple вивчає концепт більшого iPad з 2021 року і навіть була готова випустити 14-дюймову модель цього року. Це міг бути найбільший iPad на сьогодні. Але тепер у найближчих планах компанії немає такого продукту.

Головними складнощами, мабуть, став перехід на OLED-дисплеї у лінійці iPad. Використання дисплея більшого розміру може призвести до значного збільшення витрат. Як повідомлялося раніше, перші моделі iPad Pro з 13-дюймовим дисплеєм надійдуть у продаж у першій половині 2024 року.

Раніше неодноразово ходили чутки, що дизайнери та інженери Apple працюють над iPad з більшими дисплеями, які могли б «стерти кордони» між планшетом та ноутбуком. У січні 2022 року повідомлялося, що кілька постачальників, у тому числі BOE та LG, переобладнали заводи, щоб мати можливість постачати Apple OLED-дисплеї розміром близько 15 дюймів, які підходять для майбутніх моделей iPad. Також надходили відомості, що Apple працює над iPad з 14,1-дюймовим дисплеєм та чипом M2. У різний час цьому пристрою приписували mini-LED та LCD дисплеї.

У жовтні 2022 року йшлося про те, що Apple розробляє 16-дюймовий iPad, який сподівається випустити в четвертому кварталі 2023 року. Майбутній пристрій матиме приблизно той самий розмір екрана, що й 16-дюймовий MacBook Pro. Але вже в грудні почали циркулювати чутки, що Apple відклала свої плани щодо випуску 14,1-дюймового iPad.

Таким чином, хоча 14,1-дюймова модель iPad зараз вважається скасованою, 16-дюймова версія все ще може перебувати в активній розробці, хоча про неї давно нічого не чути.

Джерело: macrumors