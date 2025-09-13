Apple оприлюднила ціни ремонту iPhone 17: скло за $159 та "інше" за $799

Ремонт iPhone / Depositphotos

Apple оновила свій сайт підтримки iPhone Repair and Service, додавши вартість послуг ремонту для нових моделей — iPhone 17, iPhone 17 Pro та iPhone Air. Тепер користувачі можуть перевірити, скільки коштуватиме заміна акумулятора, скла чи інших елементів, якщо виникнуть проблеми.

Розцінки на ремонт iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max

Отже, компанія внесла актуальні дані у свій інструмент для розрахунку вартості ремонту та обслуговування. Він охоплює різні види несправностей, зокрема пошкоджене скло, проблеми з батареєю чи інші випадки, що не покриваються гарантією:

Тріснутий екран (лише фронтальний): $329 для всіх моделей, крім Pro Max, де ціна зростає до $379.

Пошкодження заднього скла: $159 незалежно від моделі.

Тріснутий екран і пошкоджене заднє скло: від $419 на базових моделях і до $469 для Pro Max.

Акумулятор: $99 для iPhone 17, а для Air і Pro-моделей вартість піднімається до $119.

Задня камера: $169 на iPhone 17 та Air, а от за ремонт камер у Pro-моделях доведеться викласти $249.

Потенційні витрати на ремонт представлені у наступній таблиці.

Послуга iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Тріснутий екран (лише фронтальний) $329 $329 $329 $379 Пошкодження заднього скла $159 $159 $159 $159 Тріснутий екран і пошкоджене заднє скло $419 $419 $419 $469 Акумулятор $99 $119 $119 $119 Задня камера $169 $169 $249 $249 Інші пошкодження $599 $699 $749 $799

З AppleCare вартість ремонту тріснутого екрана або заднього скла складає $29 за кожен випадок, або $58 разом за обидва, незалежно від моделі. Заміна батареї для власників AppleCare безплатна. Якщо потрібно відремонтувати основну камеру чи усунути інші пошкодження, ціна становить $99.

Apple пояснює, що гарантія Apple Limited Warranty діє один рік з моменту покупки й поширюється лише на iPhone та фірмові аксесуари, які йдуть у комплекті, та тільки на виробничі дефекти. Якщо проблема виникла з інших причин — наприклад, через падіння чи механічне пошкодження, ремонт оплачуватиме користувач. У випадку, якщо пристрій не підлягає ремонту, Apple може виставити рахунок на повну вартість заміни пристрою.

Джерело: 9to5mac