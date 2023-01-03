Apple підвищує вартість заміни акумулятора iPhone, iPad та MacBook — з 1 березня послуга подорожчає на $20-$50

Apple підіймає ціну на встановлення нової батареї у більшості iPhone, iPad та Mac, починаючи з 1 березня. Компанія розмістила оголошення на сторінках, що присвячені ремонту пристроїв – дрібним шрифтом під ціною.

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Підвищення ціни залежить від пристрою. Для iPhone усе просто: на сайті Apple зазначає, що плату за негарантійне обслуговування батареї буде збільшено на $20 для усіх моделей iPhone до iPhone 14. Для смартфонів з кнопкою «Додому» це означає, що ціна зросте з $49 до $69, а для моделей з FaceID – з $69 до $89. Ціни, актуальні на цей час, були введені у 2019 році, після того, як Apple провела річну акцію, у рамках якої користувачі могли отримати нову батарею за $29, щоб загладити ситуацію з повідомленням про «неавторизовану заміну батареї».

Для всіх моделей MacBook Air підвищення ціни складе $30, в результаті чого ціна підвищиться з $129 до $159 доларів. Для MacBook з 2015 року та MacBook Pro ціна заміни батареї зросте на $50 і становитиме $249.

Щодо iPad існує деяка різноманітність, пов’язана з великою кількістю моделей планшета. Згідно Apple, підвищення цін становитиме $20, проте воно поширюватиметься лише на такі моделі:

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iPad Pro 12,9” актуального 6-го та 5-го поколінь

iPad Pro 11” 4-го та 3-го поколінь.

iPad Pro 10,5”

iPad Pro 9,7”

Всі iPad mini

Всі iPad Air

Невідомо, чи позначиться зростання вартості заміни акумулятора на програмі самостійного ремонту техніки Apple, котра дозволяє купувати акумулятори для iPhone 12, 13 або 2022 SE, а також для MacBook Air (технічно можна купити акумулятори й для MacBook Pro, але вони продаються разом з кришкою корпусу більш ніж за $500). Поки що на сайті магазину самообслуговування немає попередження про підвищення ціни – акумулятор та набори гвинтів для iPhone 12 і 13 зараз коштують $69 із відшкодуванням близько $24 у випадку поверненні старої батареї.

Теоретично зміна платні за заміну батареї не повинна вплинути на людей, які заплатили за розширений план обслуговування Apple – на сторінках компанії з ремонту Mac, iPhone та iPad написано про те, що продукт має право на заміну батареї без будь-яких додаткових витрат з послугою AppleCare+, а батарея тримає менше ніж 80% від своєї початкової місткості.

Варто зауважити, що навіть якщо ви помітили критично малий час роботи батареї, вам доведеться заплатити за її заміну, якщо тільки програмне забезпечення пристрою не виявило проблеми зі здоров’ям акумулятора.

Джерело: The Verge