Apple планує дозволити встановлення застосунків зі сторонніх магазинів та джерел до 2024 року – Bloomberg

Як повідомляє Bloomberg, посилаючись на обізнані джерела, співробітники Apple працюють над змінами в iOS, які дозволять встановлювати на iPhone застосунки з-за меж Apple App Store. Компанія з Купертіно має намір реалізувати ці зміни до 2024 року у відповідь на нормативні вимоги ЄС, такі як Закон про цифрові ринки. Зміни можуть початися впроваджуватися в кінці наступного року з виходом iOS 17.

Це знаменуватиме відхід від давньої принципової позиції Apple, згідно з якою сторонні магазини застосунків та завантаження застосунків зі сторонніх джерел становитимуть загрозу безпеці та конфіденційності для власників iPhone. Разом з тим, Apple вивчає способи обмежити доступ користувачів до потенційно шкідливих застосунків. Наприклад, компанія обговорює можливість «перевірки» співробітниками Apple зовнішніх застосунків з особливими вимогами безпеки. Компанія може використовувати підхід, схожий на ситуацію з Mac – користувачі можуть встановлювати будь-які програми, але якщо програма не була перевірена Apple, її установка може супроводжуватися труднощами.

За даними джерел Bloomberg, ця ініціатива не користується популярністю всередині компанії, навіть попри те, що в ній бере участь багато людей з кількох команд. Деякі працівники згодні з лінією компанії щодо конфіденційності та безпеки. Інші вважають, що це відверне увагу від додавання нових функцій або розв’язання інших проблем ПЗ.

Європейський Закон про цифрові ринки вимагає відкриття деяких функцій через API для сторонніх розробників, які раніше були доступні лише Apple. Наприклад, це може торкнутися безконтактних платежів та функцій камери.

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Регуляторні органи також закликали до взаємодії між системами обміну повідомленнями, такими як iMessage. Однак у цьому відношенні Apple поки немає конкретних планів через побоювання, що ці зміни можуть поставити під загрозу наскрізне шифрування та інші функції конфіденційності та безпеки.

Ще одна норма Закону про цифрові ринки вимагає, щоб Apple дозволила розробникам додавати до застосунків сторонні платіжні системи. У цьому питанні компанія також не дійшла остаточного рішення, хоча й пішла на деякі поступки в рамках угоди з урядом Японії, дозволивши деяким застосункам спрямовувати користувачів на платіжні системи в інтернеті.

Всі ці зміни можуть вплинути на прибуток Apple. Bloomberg припускає, що зміни можуть набути чинності тільки в Європі та не торкнуться користувачів у Північній Америці чи інших регіонах, на які не поширюється Європейський Закон про цифрові ринки.

Джерело: arstechnica