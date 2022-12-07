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Сервіс самостійного ремонту пристроїв Apple запрацював у Європі (в Україні він поки не доступний)

Сервіс самостійного ремонту пристроїв Apple запрацював у Європі (в Україні він поки не доступний)

Навесні цього року компанія Apple запустила сервіс самостійного ремонту її пристроїв. На той момент сам сервіс та магазин запчастин були обмежені США. Тепер географія роботи сервісу розширена й на деякі країни Європи. Компанія оголосила, що оригінальні деталі, інструменти та посібники Apple для самостійного ремонту будуть доступні клієнтам у Бельгії, Франції, Німеччині, Італії, Польщі, Іспанії, Швеції та Великій Британії.

Як і в США, клієнти в Європі зможуть орендувати інструменти для ремонту, а не купувати. Також можна отримувати знижки, відправляючи деталі після заміни Apple для їх подальшого ремонту або перероблення.

Самостійний ремонт користувачами доступний для смартфонів iPhone 12, iPhone 13 та iPhone SE третього покоління, а також ноутбуків на базі власних процесорів Apple. Сервіс пропонує близько 200 окремих деталей та інструментів, а також офіційні посібники з ремонту. Компоненти продаються за тією ж ціною, що й у мережі авторизованих ремонтних майстерень. Наприклад, батарея для iPhone 13 коштує £70,78 (€77,04), а при поверненні старої батареї пропонується знижка £24,16 (€26,26). Дисплей для iPhone 13 коштує £282,28 (€327,11), а знижка при поверненні старого дисплея становить £34,85 (€40,32).

Хоча самостійний ремонт тепер доступний у більшій кількості країн, Apple, як і раніше, закликає користувачів звертатися до послуг професійних майстрів, якщо є така можливість. Компанія зазначає, що програма призначена для «клієнтів, які мають досвід ремонту електронних пристроїв», а «відвідування професійного постачальника послуг з ремонту із сертифікованими технічними фахівцями, які використовують оригінальні деталі Apple, є найбезпечнішим та найнадійнішим способом ремонту».

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Джерело: The Verge


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