Чотири моделі iPhone 14, Apple Watch Ultra для екстремального спорту та AirPods Pro 2 — головне з презентації Apple Far Out

Сьогодні ввечері (о 20:00 за Києвом) Apple проведе традиційну вересневу презентацію, присвячену насамперед анонсу iPhone 14 — і це буде перша за три роки очна презентація У 2019 році, коли світ накрила пандемія ковіду, Apple відмовилася від традиційного «фізичного» формату відтоді всі презентації компанії проходили виключно онлайн. Захід відбудеться в театрі імені Стіва Джобса (Steve Jobs Theater) в кампусі Apple Park. Звична пряма трансляція події також планується, тож всі охочі зможуть стежити за анонсами у реальному часі.
Головні анонси презентації Apple «Far Out»
- Apple Watch Series 8
- Apple Watch SE другого покоління
- Apple Watch Ultra
- AirPods Pro 2
- iPhone 14 і 14 Plus
- iPhone 14 Pro та Pro Max
Стежимо за анонсами Apple на презентації «Far Out»
Пряма трансляція сьогоднішнього заходу Apple буде доступна на сайті компанії, застосунку Apple TV, а також на YouTube. Додаємо вікно програвача, щоб охочі могли стежити за анонсами безпосередньо у цьому дописі.
Чого очікувати від Apple сьогодні
Програму презентації, ясна річ, не розкривають, проте, як завжди, є очікування авторитетних аналітиків на базі численних повідомлень від інсайдерів. Окрім того, у вересні Apple традиційно анонсує нові iPhone та смартгодинники Apple Watch. За попередніми даними, сьогодні від Apple очікують наступні анонси:
- Лінійка iPhone 14 із чотирьох моделей: iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max та iPhone 14 Max (нова 6,7-дюймова модель замість компактного 5,4-дюймового Mini). Стисло про головні нововведення — за цим посиланням;
- Лінійка смартгодинників Apple Watch Series 8, які зможуть вимірювати температуру тіла, а також оновлені Apple Watch SE та абсолютно нова Pro-модель у титановому корпусі 49 мм з посиленим захистом для занять екстремальними видами спорту.
- TWS-навушники AirPods Pro 2-го покоління. Стисло про оновлення — за цим посиланням.
- Терміни доступності нових версій ОС — iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS Ventura та tvOS 16.
- Серед менш імовірних анонсів — нашуміла перша VR|AR-гарнітура Apple, нові Mac з чипами M2 та M3, а також нові Apple TV та HomePod.
Як завжди, про найцікавіші новинки з сьогоднішньої презентації Apple ми обов’язково детально розповімо в окремих матеріалах.