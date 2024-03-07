Apple працює над 20-дюймовим MacBook зі складаним екраном – Мінг-Чі Куо

За словами аналітика Мінг-Чі Куо, компанія Apple планує випустити 20-дюймовий ноутбук MacBook зі складаним екраном. Це відбудеться приблизно через 3 роки.
«Єдиним складаним продуктом Apple із чітким графіком розробки є 20,3-дюймовий MacBook, масове виробництво якого очікується у 2027 році», — написав Куо, не надавши жодних додаткових подробиць.
Мінг-Чі Куо став вже третім джерелом, яке згадує про можливість випуску 20-дюймового MacBook. Раніше про це повідомляли аналітик індустрії дисплеїв Росс Янг та корейський сайт The Elec.
Найбільшим ноутбуком, який зараз продає Apple, є 16-дюймовий MacBook Pro. Компанія також одного разу пропонувала 17-дюймовий MacBook Pro, який було знято з виробництва у 2012 році. Новий складаний MacBook мав би мати екран, який забезпечує розміри приблизно 20 дюймів по діагоналі, коли він повністю розгорнутий. Але невідомо, які параметри матиме екран у згорнутому стані.
Зважаючи на слова Куо, що 20-дюймовий MacBook є єдиним складаним продуктом Apple із чітким графіком розробки, не слід очікувати найближчим часом виходу складаного iPhone або iPad.
Джерело: macrumors
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