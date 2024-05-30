Apple працює над застосунком TV+ для Android – Марк Гурман

Apple шукає старшого інженера для допомоги у створенні телевізійного та спортивного застосунку для Android. Це свідчить про те, що компанія нарешті переносить свій сервіс TV+ на конкуруючу платформу смартфонів.

В описі вакансій Apple заявила, що шукає людину, яка б очолила розробку «нових цікавих функцій» і «допомогла б створити застосунок, яким користуються мільйони людей для перегляду та знайомства з телебаченням і спортом». Представник Apple відмовився від коментарів.

Цей крок свідчить про те, що компанія прагне розширити частку ринку потокового відео. Вона згодна відкласти своє суперництво з Android, щоб залучити додаткових користувачів. Apple рідко розробляє програмне забезпечення для конкуруючої платформи Android.

Сервіс TV+, запущений у 2019 році, є відповіддю Apple на Netflix або Disney+. Компанія витратила значні кошти на те, щоб забезпечити його оригінальним контентом. Але важко сказати, скільки споживачів прийняли цю пропозицію, оскільки Apple ніколи не розголошувала кількість підписників сервісу та його доходами.

Android стане великим джерелом потенційних нових глядачів TV+. Android працює на понад 3 млрд пристроїв по всьому світу. Водночас Apple має приблизно 2,2 млрд активних пристроїв, більшість із яких – iPhone.

Apple давно намагається запропонувати сервіс TV+ на якомога більшій кількості платформ і вже пропонує відповідні застосунки для смарт-телевізорів, Roku, стрімінгових пристроїв Amazon та ігрових консолей. Проте на момент запуску TV+ вона відмовилася від застосунку для Android. Схоже, час змін настав.

Онлайн-курс "Операційний менеджмент" від Laba. Перейдіть від хаосу до системних операційних процесів за 7 тижнів.Навчіться грамотно керувати ресурсами та систематично підвищувати ефективність під менторством експерта з 14+ роками досвіду. Про курс

Джерело: bloomberg