Apple припинить надавати підтримку клієнтам через X (Twitter), YouTube та офіційний форум

Співробітники Apple скоро припинять надавати допомогу клієнтам через X (раніше Twitter), YouTube та форум Apple Support Community, повідомляють анонімні джерела.

Повідомляється, що пізніше цього року Apple має намір скоротити посади радника з підтримки соціальних мереж, включаючи посаду платного спеціаліста Apple Support Community. Це скорочення торкнеться понад 150 співробітників. Як очікується, Apple запропонує цим працівникам можливість переключитися на підтримку телефоном.

Передбачається, що зміни набудуть чинності з 1 жовтня. З цього моменту користувачі X отримуватимуть автоматичні повідомлення, які надсилають їх за допомогою до інших місць. Apple також припинить надавати допомогу клієнтам у розділі коментарів до відео на YouTube-каналі Apple Support.

Незрозуміло, чому Apple відмовляється від цих каналів підтримки. Цілком можливо, що компанія просто намагається скоротити витрати, особливо після того, як X збільшила ціни на API у березні, що потенційно підвищує вартість інструментів управління соціальними мережами. Також можливо, що ці платформи може бути не самими ефективним чи популярним шляхом надання технічної допомоги клієнтам.

У будь-якому випадку Apple не єдина в IT-сфері скорочує обсяг підтримки, пропонованої через соціальні мережі. Минулого року Sony також припинила пропонувати індивідуальну підтримку клієнтів PlayStation через Twitter, як і Netflix, яка здійснювала підтримку на платформі понад 10 років. Тоді в Netflix заявляли, що намагаються спонукати клієнтів частіше використовувати платформи, що належать компанії. Можливо, Apple намагається реалізувати щось подібне.

Джерело: The Verge