Apple в беті iOS 17.4 «зламала» застосунки на головному екрані iPhone в ЄС та відкриває їх через браузер

Apple, схоже, вимикає змогу використовувати застосунки прямо з домашнього екрана iPhone в Європейському Союзі. Підтримка прогресивних веб-додатків, схоже, була зламана для користувачів у ЄС під час перших двох бета-версій iOS 17.4, але розробник Максиміліано Фіртман повідомив у своєму пості на X, що застосунки все ще вимкнені в третій бета-версії.

На даний момент ця функція відключена навмисно.

We can confirm that PWAs on iOS 17.4 are turned off for EU users on b3, while Apple keeps silent about it as if it's not happening. At this point, it’s a feature disabled on purpose, and they want to keep it that way for the stable version to ship in a few weeks to all users. https://t.co/kZHVxmRijX — Maximiliano Firtman (@firt) February 14, 2024

Замість того, щоб відкриватися у повноекранному режимі, застосунки відкриваються у браузері, що робить їх більш схожими на ярлики. Розробники Mysk виявили, що коли користувач вперше обирає застосунок, він бачить спливаюче вікно з пропозицією відкрити його у браузері за замовчуванням. Після відкриття програми адресний рядок і панель інструментів браузера залишаються внизу, поки нею користуються.

iOS 17.4 beta 3 was just released. PWAs are still not working in the EU. The release notes don't mention why this major feature has been disabled for EU users.

Also multiple "bookmarks" share the same session as Safari, but clearing Safari data doesn't clear the state 🫠 pic.twitter.com/oDY8ABe7Ol — Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) February 13, 2024

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Відкриті в Safari застосунки більше не пропонують сповіщення або довготривале локальне зберігання даних, що призводить до втрати даних і неробочих сповіщень у вже встановлених додатках, що призводить до того, що деякі користувачі стикаються з втратою даних, передає The Verge.

iOS 17.4 містить значні зміни для користувачів з ЄС, що є частиною планів Apple щодо дотримання вимог Закону про цифрові ринки. Оновлення має принести в iOS sideloading (змогу завантаження з інших джерел) та альтернативні магазини додатків, а також дасть змогу стороннім браузерам використовувати власні рушії.

Розробники почали помічати, що веб-застосунки перестали працювати в початкових бета-версіях iOS 17.4 на початку цього місяця. Тоді це виглядало як глюк, але тепер це здається менш вірогідним, оскільки зламана функція з’явилася в уже третій бета-версії iOS 17.4. Фінальна версія iOS 17.4 очікується до того, як 6 березня почне діяти DMA (Закон Європейського Союзу про цифрові ринки).

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