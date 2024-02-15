Новини Софт 15.02.2024 о 11:46 comment views icon

Apple в беті iOS 17.4 «зламала» застосунки на головному екрані iPhone в ЄС та відкриває їх через браузер

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Apple в беті iOS 17.4 «зламала» застосунки на головному екрані iPhone в ЄС та відкриває їх через браузер

Apple, схоже, вимикає змогу використовувати застосунки прямо з домашнього екрана iPhone в Європейському Союзі. Підтримка прогресивних веб-додатків, схоже, була зламана для користувачів у ЄС під час перших двох бета-версій iOS 17.4, але розробник Максиміліано Фіртман повідомив у своєму пості на X, що застосунки все ще вимкнені в третій бета-версії.

На даний момент ця функція відключена навмисно.

Замість того, щоб відкриватися у повноекранному режимі, застосунки відкриваються у браузері, що робить їх більш схожими на ярлики. Розробники Mysk виявили, що коли користувач вперше обирає застосунок, він бачить спливаюче вікно з пропозицією відкрити його у браузері за замовчуванням. Після відкриття програми адресний рядок і панель інструментів браузера залишаються внизу, поки нею користуються.

Вечірній курс Fullstack Web Development.
Курс з гнучким графіком, який навчить працювати як з фронтендом, так і з бекендом сайта.
Ознайомитись з курсом

Відкриті в Safari застосунки більше не пропонують сповіщення або довготривале локальне зберігання даних, що призводить до втрати даних і неробочих сповіщень у вже встановлених додатках, що призводить до того, що деякі користувачі стикаються з втратою даних, передає The Verge.

iOS 17.4 містить значні зміни для користувачів з ЄС, що є частиною планів Apple щодо дотримання вимог Закону про цифрові ринки. Оновлення має принести в iOS sideloading (змогу завантаження з інших джерел) та альтернативні магазини додатків, а також дасть змогу стороннім браузерам використовувати власні рушії.

Розробники почали помічати, що веб-застосунки перестали працювати в початкових бета-версіях iOS 17.4 на початку цього місяця. Тоді це виглядало як глюк, але тепер це здається менш вірогідним, оскільки зламана функція з’явилася в уже третій бета-версії iOS 17.4. Фінальна версія iOS 17.4 очікується до того, як 6 березня почне діяти DMA (Закон Європейського Союзу про цифрові ринки).

ЄС не змушуватиме Apple «суміщати» iMessage з іншими меседжерами. Це не «основна послуга платформи»

Долучайся до конкурсу авторів ІТС! Вигравай круті призи від наших партнерів Logitech - професійне ігрове кермо та низькопрофільні ігрові клавіатури.


Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати