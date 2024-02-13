ЄС не змушуватиме Apple «суміщати» iMessage з іншими меседжерами. Це не «основна послуга платформи»

Європейська комісія оголосила, що iMessage від Apple не буде визначений як «основна послуга платформи» відповідно до Закону Європейського Союзу про цифрові ринки (DMA). Це рішення означає, що на сервіс не накладатимуть нові жорсткі зобов’язання, в тому числі вимога забезпечити функціональну сумісність з іншими службами обміну повідомленнями. Комісія також вирішила не визначати браузер Microsoft Edge, пошукову систему Bing і рекламний бізнес як основні послуги платформи.

Після ретельної оцінки всіх аргументів, беручи до уваги внесок відповідних зацікавлених сторін і заслухавши Консультативний комітет з цифрових ринків, Комісія встановила, що iMessage, Bing, Edge і Microsoft Advertising не підпадають під визначення gatekeeper. — йдеться в прес-релізі ЄС.

Це рішення стало результатом п’ятимісячного розслідування, яке Комісія розпочала, опублікувавши список з 22 регульованих послуг у вересні минулого року. Хоча вона визначила магазин застосунків Apple, браузер Safari та операційну систему iOS як основні сервіси платформи, вона не приймала остаточного рішення щодо iMessage до завершення розслідування. Аналогічне розслідування щодо iPadOS триває.

Тим часом компанія Meta визначила дві свої платформи обміну повідомленнями, WhatsApp і Messenger, як основні сервіси платформи відповідно до DMA і працює над тим, щоб зробити їх сумісними зі сторонніми сервісами. Нещодавно компанія розповіла про те, як працюватиме інтероперабельність WhatsApp, пояснивши, що її користувачі повинні будуть погодитися на отримання повідомлень від зовнішніх застосунків для обміну повідомленнями, і що ці повідомлення з’являтимуться в окремій поштовій скриньці. Компанії, які хочуть взаємодіяти з WhatsApp, повинні будуть підписати угоду з Meta і дотримуватися її умов.

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Хоча iMessage уникнув тягаря дотримання правил, що приходить з DMA, період регуляторної перевірки збігся з оголошенням Apple про підтримку кросплатформного стандарту обміну повідомленнями RCS на iPhone, на якому наполягала Google.

Браузер Safari, операційна система iOS та App Store від Apple все ще мають відповідати найсуворішим вимогам регулювання, коли DMA повністю набуде чинності 7 березня. Нещодавно Apple оголосила про низку змін, які вона вносить, щоб відповідати вимогам регламенту, зокрема, дозволила використовувати альтернативні магазини додатків і рушії браузерів.