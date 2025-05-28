Новини IT-бізнес 28.05.2025 о 10:38 comment views icon

Apple вперше купила ігрову студію і планує показати новий застосунок для геймерів на WWDC 2025

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Apple вперше купила ігрову студію і планує показати новий застосунок для геймерів на WWDC 2025
Sneaky Sasquatch / RAC7

Apple вперше в історії придбала ігрову студію — мова про канадських розробників Sneaky Sasquatch з RAC7.

Вже зовсім скоро компанія планує показати перший власний застосунок для гравців. Офіційна презентація очікується 9 червня на щорічній конференції Apple для розробників WWDC 2025.

RAC7 — невелика студія з двох людей, яка стала відомою завдяки хіту Sneaky Sasquatch. Гра вже давно є одним з улюблених тайтлів на Apple Arcade. Тому купівля студії, за словами джерел, не стільки про розширення ігрового бізнесу, скільки про посилення вже наявної екосистеми.

«Ми любимо Sneaky Sasquatch і раді, що команда з двох осіб RAC7 приєдналася до Apple, щоб продовжити роботу над ним разом з нами. Ми продовжимо забезпечувати чудовий досвід для гравців Apple Arcade із сотнями ігор від найкращих розробників у світі», — сказав представник Apple.

Попри це, Apple паралельно готується до запуску власного ігрового застосунку, який буде презентований на WWDC. За даними Bloomberg, застосунок стане повноцінним лаунчером з усіма знайомими фічами: досягнення, таблиці лідерів, сповіщення та ще трохи зручностей для геймерів. Apple планує попередньо встановлювати цей застосунок на всі свої пристрої — iPhone, iPad, Mac і Apple TV — вже з кінця 2025 року.

Реліз припадає на п’ятий день після запуску Nintendo Switch 2. Джерела стверджують, що це не випадковість, бо Apple хоче зайняти чіткішу позицію на ринку ігор. Також компанія прагне показати гравцям, що її екосистема — не просто про телефони та планшети, а ще й про серйозні геймерські амбіції.

Apple Arcade стартувала ще у 2019-му, але тепер компанія вперше переходить від підтримки сторонніх розробників до власного внутрішнього розвитку. Придбання студії RAC7 і запуск нового застосунку — частина цього ширшого плану.

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Джерело: Games Radar / Digital Trends

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