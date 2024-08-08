Apple втрачає $20 млрд на рік через визнання Google монополістом

Google платить Apple близько $20 млрд на рік, щоб залишатися головним пошуковиком на платформі. Згідно з останнім рішенням суду, угода може бути визнана недійсною.

Рішення суду оголосило, що всі платежі Google компанії Apple є незаконними відповідно до антимонопольного законодавства. Цікаво, як Apple впорається з втратою, оскільки платежі Google становлять близько чверті її доходів від послуг.

Введення будь-якого тексту в рядок пошуку в Safari отримає результати безпосередньо від Google, якщо не налаштувати іншу пошукову систему. Ця крихітна операція коштує Google багатьох мільярдів, але вона генерує величезний обсяг прибутку від реклами. Для Google це чудова угода, оскільки клієнти Apple є цінною цільовою групою для рекламодавців: iPhone дорогий і будь-хто, хто ним володіє, має пристойний рівень доходу.

Для Apple платежі Google фактично нічого не коштують, оскільки їй не потрібно вносити якісь зміни в операційну систему. У рішенні суду від 2022 року було встановлено, що Google заплатив Apple близько $20 млрд, щоб залишитися пошуковою системою за замовчанням.

Сектор послуг Apple приносить їй $78,13 млрд, з яких $20 млрд дає Google.

Оскільки Google платить Apple, інші пошукові системи перебувають у невигідному становищі на ринку. Це змусило Міністерство юстиції оголосити поведінку Google у цій сфері незаконною. Точно не відомо, але Google може припинити виплати Apple, щоб зробити свої справи відповідним до рішення суду.

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Джерела: Wccftech, Bloomberg

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