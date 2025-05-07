Apple випустила iOS 18.5 Release Candidate — що нового?

Нові варіанти оформлення з iOS 18.5

На цьому тижні Apple розгорнула збірку Release Candidate (RC) операційної системи iOS 18.5. Нових функцій відносно небагато.

Зокрема, Apple запровадила підтримку супутникового зв’язку від мобільних операторів на iPhone 13. У 2022 році компанія представила можливість «Екстрений виклик через супутник», але лише для iPhone 14 або новіших. Оновлення iOS 18.5 поширює цю функцію iPhone 13, але лише за умови надання цієї послуги оператором.

Вбудований застосунок «Пошта» отримав опцію, яке дозволяє показувати або приховувати фотографії контактів, не відкриваючи відповідні налаштування. Аналогічно додано опцію вимкнення режиму «Групувати за відправником». Ще можна було робити й в попередніх версіях системи, але iOS 18.5 спрощує процес, дозволяючи користувачам перемикати фотографії контактів безпосередньо з програми «Пошта», яка отримала значні оновлення у попередніх версіях iOS 18.

Застосунок «Налаштування» також зазнав незначних змін. Розділ «AppleCare та гарантія» отримав додаткову інформацію про послугу та містить посилання на сайт Apple. Ці зміни були впроваджені в першій бета-версії iOS 18.5 для розробників. «Налаштування» також були суттєво оновлені в iOS 18, Apple продовжує удосконалення.

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Нова iOS 18.5 несе покращення функції «Екранний час», яка дозволяє батькам контролювати та обмежувати використання iPhone дітьми. Батьки отримуватимуть сповіщення щоразу, коли пароль успішно введений на пристрої дитини. Це значно ускладнює для дітей пошук пароля задля вимкнення або зміни налаштувань «Екранного часу» — батьки знатимуть, що їхній пароль був використаний.

Також Apple виправила проблему чорного екрану у застосунку Apple Vision Pro, додала опцію «Купити з iPhone», яка доступна під час придбання контенту у програмі Apple TV на пристрої стороннього виробника. Оновлення iOS 18.5 також містить покращення безпеки, без деталізації, які саме.

За щорічною традицією, Apple на початку травня випускає серію ремінців, циферблатів та шпалер для Apple Watch у стилі Pride Edition, присвячені ЛГБТК+. Цьогорічне оновлення можна бачити на обкладинці. Фінальна версія iOS 18.5 очікується цього місяця.

Джерело: Apple Insider