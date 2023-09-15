Apple випустить окреме оновлення для власників iPhone 12 у Франції — щоб виправити проблему з надмірним радіовипромінюванням

Регулятори заборонили продавати iPhone 12 у країні, оскільки тести показали зависокий рівень радіовипромінювання

У кожній країні визначений допустимий показник SAR (Specific absorption rate) – питомий коефіцієнт поглинання електромагнітного випромінювання, і згідно з нещодавніми тестами виявилось, що iPhone 12 у Франції цей рівень перевищують, тож уряд заборонив Apple продавати смартфони цієї серії у країні.

Apple, яка раніше заборонила техпідтримці коментувати проблеми з надмірним радіовипромінюванням iPhone 12, оголосила, що випустить оновлення програмного забезпечення, яке має знизити цей рівень.

«Ми випустимо оновлення програмного забезпечення для користувачів у Франції для адаптації до протоколу, який використовують французькі регулятори. З нетерпінням чекаємо, що iPhone 12 і надалі буде доступний у Франції», — йдеться в заяві Apple для Reuters.

Згідно з тестами iPhone 12 перевищував європейські ліміти — Бельгія та Нідерланди заявили, що проведуть власні перевірки, а Італія має намір вимагати в Apple оновлення ПЗ. Загалом французький регулятор ANFR перевірив на стандарти радіовипромінювання понад 140 смартфонів — і, згідно зі змінами правил тестувань 2020 року (коли положення оновили тестами для кінцівок), радіовипромінювання вимірювалось на відстані 0 мм від кінцівок, на відміну від 5 мм під час тестів для всього тіла.

Apple раніше відкидала усі претензії та казала, що «це пов’язано з конкретним протоколом тестування, який використовують французькі регулятори, а не з проблемою безпеки» самого iPhone 12.

«ANFR готується швидко протестувати це оновлення», — сказав Жан Ноель Барро, міністр із цифрових питань Франції.

Занепокоєння щодо рівня радіації iPhone 12 і заборони на продаж у Франції виникли в той же день, коли Apple анонсувала свої нові смартфони iPhone 15 і iPhone 15 Pro, які мають вийти 22 вересня.

Торік доходи Apple у Європі склали близько $95 мільярдів, що робить регіон другим за величиною для компанії після Америки. За деякими оцінками, у 2022 році в Європі було продано понад 50 мільйонів iPhone.